Griffin: "Bu yıl, gerçek Zion Williamson'ı göreceksiniz"

New Orleans Pelicans'ın basketbol operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı David Griffin, sakatlıkların Zion Williamson'ı tam potansiyelini göstermekten alıkoyduğunu söyledi.



Griffin, muhabirlere Zion ile ilgili şunları söyledi:



"Kendi oyununu oynayacak kadar sağlıklı olduğu noktaya geldiğinde, topla daha fazla oynadığında, daha çok içeri girip, daha az sırtı dönük oynadığında, sahada gerçek Zion'ı göreceğinizi düşünüyorum."



Williamson, 2019-20 Yılın Çaylağı ödülü oylamasını üçüncü sırada tamamlarken, 22.5 sayı, 6.3 ribaund ve 2.1 asist ortalamaları yakalamıtı. Sakatlıklar, Duke çıkışlı oyuncuyu geçtiğimiz sezon sadece 24 maçla sınırlamıştı.



New Orleans, Ocak ayı sonlarında yırtık bir menisküs sakatlığından döndüğünden beri, Williamson'a karşı ihtiyatlı davranmıştı. Önceki sezonda sadece bir kez arka arkaya maç oynayan Zion'a, bubble'da dakika kısıtlaması da uygulanmıştı. 20 yaşındaki oyuncu ayrıca Pelicans'ın son dört maçından üçünde kenarda oturmuştu.



"EN ÖNEMLİ ŞEY, SAHADA KALABİLMESİ"



Griffin, Williamson'ın sağlığının, oyununun uzun vadeli gelişimi açısından önemini yineledi:



"Sahada aktif olarak bulunması dışında, en fazla iyileştirme yapması gereken noktaları belirlemenin zor olduğunu düşünüyorum. Onu sağlıklı tutmamız ve bir oyuncu olarak gelişmesine izin vermemiz gerekecek.



Yaptığı her şeyi, tarihsel olarak verimli bir düzeyde yapmıştı. Ve açıkçası, bunların basketbol sahasında en az sevdiği şeyler olduğunu söyleyebilirim. Ve yine de bunda tarihsel düzeyde iyiydi. Bu, gelişiminin bir işlevi değil, bu, daha çok sahada kalma ve birbirinin yerine geçebilir yöntemlerle kullanılma fırsatının bir işlevidir."