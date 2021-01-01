Griffin: "Brooklyn'e şampiyonluk için geldim"

Brooklyn Nets'in yeni forveti Blake Griffin, Nets'e katılma sebebinin NBA şampiyonluğunu kazanmak için olduğunu açıkça söyledi.



Griffin, Bleacher Report ile yaptığı bir soru cevap oturumunda, Detroit Pistons'dan ayrılıp sezonun geri kalanında şampiyonluk için savaşmak adına Nets ile anlaşmaya karar verdiğini belirtti:



"Tek amacım bir şampiyonluk kazanmaya yardımcı olmak. Bazı yıllar, diğerlerinden daha gerçekçi bir şansınız oluyor. Ama Brooklyn'e gelmemin sebebi de bu."



Blake ayrıca neden Los Angeles Lakers yerine Nets'i seçtiğini de şu sözlerle açıkladı:



"Bir dört numaraya ihtiyaçları var. Steve Nash'e ve ekipteki tüm adamlara her zaman çok saygı duymuşumdur. Sean Marks orada harika bir iş çıkardı. Vermesi zor bir karardı ve şampiyonluk için yarışan bir takımda olmak istedim."



Maç başına 12.3 sayı, 5.2 ribaund ve 3.9 asist ortalamalarına sahip olan Griffin, Nets'in Boston Celtics'e ev sahipliği yapacağı Perşembe geceki maçta, takımla ilk kez forma giyme şansına sahip olacak.



