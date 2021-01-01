Griffin: "Brooklyn'de kalma kararını vermek çok kolaydı"

Brooklyn Nets forveti Blake Griffin, Nets ile yeniden anlaşmanın kendisi için çok kolay olduğunu söyledi.



Griffin, Detroit Pistons'ın kendisini serbest bırakmasının ardından geçtiğimiz sezon Nets ile kariyerini yeniden toparlama sürecine girmişti.



Bu yaz serbest bir oyuncu olarak Griffin, Nets'te kalma kararının oldukça kolay olduğunu belirtti:



"Evet bence öyleydi. Tabii ki yapılacak çok işimiz var. Hiçbir şeyi garantiye almıyoruz. Ama takımımızı, kadromuzdaki adamları, koçluk kadromuzu ve bir araya getirdiğimiz her şeyi çok seviyorum. Yani evet, bize gerçekten inanıyorum.



Takım olarak istediğimizi başaramadığımızı düşündüğümüz için, bu kararı vermek benim için çok kolaydı. Sakatlık konusuna değinebilirsiniz ama her takımda sakatlık oldu. Bu yüzden kesinlikle yarım kalan bir işimiz olduğunu düşünüyoruz. Başarmak istediğimiz daha büyük bir şey var ve ben halen bunun bir parçası olmak istiyorum."



"BURADA RAHATIM, BAŞKA YERLER CAZİP DEĞİLDİ"



Griffin, başka takımların kendisiyle ilgilenmiş olduğunu da sözlerine ekledi:



"Evet, başka takımlar da vardı. Ama Jeff (Green) ile ve farklı durumlarda olan ve aynı noktada uzun süre kalamayan diğer adamlarla da konuştum. Buna bir 'tahmin oyunu' demek istemiyorum, çünkü ekiplerin nasıl çalışacağına dair oldukça iyi bir fikir edinebiliyor olsanız da, asla tam olarak bilemiyorsunuz.



Burası benim rahat olduğum bir yer ve bu yüzden diğer tekliflerin çoğu cazip gelmemişti. Sadece daha fazla para kazanmak ya da belki daha büyük bir rol için başka bir yere gitmek pek istediğim bir şey değildi. Buradaki durumumuzu, bu takımla neler yapabileceğimi ve kadrodaki rolümü biliyorum."



