Griffin, Ballmer'ın elini havada bıraktığı iddialarını yalanladı

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Detroit Pistons yıldızı Blake Griffin, geçtiğimiz gece eski takımı LA Clippers'a karşı oynamadan önce, Clippers sahibi Steve Ballmer'ın uzattığı elini havada bıraktığı iddialarını yalanladı.Ballmer, maçtan önce Griffin'in ısınma rutinini bitirmesini beklemişti ve Griffin'in işi bittiğinde, Ballmer eski süperstarına kenar çizgisinden seslenerek elini uzatmıştı. Griffin, Ballmer'ı selamlamak yerine, tünelden soyunma odasına doğru koşmuştu.Maç sonrasındaki basın toplantısında, Griffin uzun zamandır süren ritüelinin, farklı algılanan bu duruma göre önceliğe sahip olduğunu söyledi:O an tam olarak şu şekildeydi: