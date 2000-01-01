Griffin açıkladı: "Neden Jordan gibisi bir daha gelmeyecek?"

Detroit Pistons yıldızı Blake Griffin, yakın zamanda GQ ile bir Instagram canlı yayında yaptığı röportajda, NBA'de bir daha Michael Jordan gibi birinin asla neden gelmeyeceğinden bahsetti.



Jordan sponsorluğunda bir sporcu olduğu için MJ ile yakın bir ilişkisi olan Griffin, NBA hayranlarının bir bütün olarak kusursuz bir kariyeri olmadıkça, kimsenin His Airness'tan daha iyi olmasına izin vermeyeceğine inandığını belirtti:



"Kimsenin Michael Jordan olmasına izin vereceğimizi sanmıyorum. Yani gelip kusursuz bir kariyere sahip olmadığınız sürece. Michael Jordan'ın da tabii ki kusursuz bir kariyeri yoktu. Erkenden sıkıntı çektikten sonra üç tane kazanıp bıraktı, geri geldi ve üç tane kazanıp yine bıraktı. Ama sanki, bilmiyorum, bu konuda kendimize izin vereceğimizi sanmıyorum."



MJ'İN KARİYERİ NASILDI?



Jordan, 1990'larda Chicago Bulls ile altı NBA şampiyonluğu kazanmış ve Final serilerinde Los Angeles Lakers, Portland Trail Blazers, Phoenix Suns, Seattle SuperSonics ve Utah Jazz'ı (iki kez) mağlup ederek, 6-0 gitmişti.



MJ ayrıca altı Final MVP'sini de kazanmış ve bir serinin 7. maça gitmesine asla izin vermemişti.



Bulls ile normal sezonda Jordan, beş MVP ödülü kazanmış ve 10 kez sayı kralı olmuştu. 2009 yılında Hall of Fame'e alınan MJ, kariyerini Bulls ve Washington Wizards ile oynadığı 1.072 maçta 30.1 sayı, 6.2 ribaund ve 5.3 asist ortalamaları ile tamamlamıştı.



Jordan ayrıca NBA tarihinde aynı sezonda MVP ve Yılın Savunmacısı ödülü kazanan iki oyuncudan biri. Diğeri ise Houston Rockets efsanesi Hakeem Olajuwon, ancak Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun da bu sezon Jordan ve Olajuwon'a katılması bekleniyor.



