Griffin 3 oyuncusu ile yollarını ayırdı

Önümüzdeki mevsim LCK'de boy gösterme şansını kaybeden Griffin, Ucal, Viper ve Untara ile olan sözleşmelerini feshetti.



Dünya'nın farklı bölgelerindeki farklı takımlardan ayrılık haberleri almaya devam ediyoruz. Bu sefer rotamız Kore. Oldukça kötü geçen bir sezonun ardından verdiği ligde kalma mücadelesini kazanamayan Griffin bugün 3 oyuncusuna veda etti. Organizasyon Ucal, Viper ve Untara ile devam eden sözleşmelerini feshettiğini Twitter üzerinden duyurdu.



Challengers Korea'dan hızlı bir çıkış yapıp LCK'de iki mevsim üst üste lig birincisi olmayı başardıktan sonra çok sert bir düşüş yaşamıştı Griffin. Bunun sonucunda da 2020 LCK Bahar Mevsimi'ni 5 galibiyet, 13 mağlubiyet ile sonuncu sırada bitirmişti. Ligi dokuzuncu sırada bitiren SANDBOX Gaming ile birlikte, Challengers Korea'dan gelen Team Dynamics ve Seorabeol Gaming'e karşı ligde kalma mücadelesi vermek zorunda kalmıştı.



Önce Seorabeol Gaming, ardından SANDBOX Gaming'e kaybettiği serilerin sonucunda Griffin'in yolu gözüktü. Geldiği yere yani Challengers Korea'ya doğru yol aldı. Sahip olduğu kadro ile istediğini alamayınca da Ucal, Viper ve Untara ile sözleşmelerini feshederek yollarını ayırma kararı aldı.



Griffin'in kadrosunda kalan isimler an itibariyle Hoya, Sword, Tarzan, Irove, WADID ve Naehyun. Halen daha kontratları devam eden oyuncuların geleceği ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.



Kaynak: 5Mid



