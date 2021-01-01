Griffin: "2021 Finalleri'ne yükselmeye 'birkaç küçük detay' uzaklıktaydık"

Brooklyn Nets forveti Blake Griffin, Nets'in 2021 NBA Finallerine yükselmiş olmaya sadece "birkaç küçük detay" uzaklıkta kalmış olduğunu açıkladı.



Nets, sağlıklı olması koşuluyla gelecek sezon Doğu'da son şampiyon Milwaukee Bucks'ı devirebilecek tek takım olarak kabul ediliyor.



Blake'in bakış açısına göre, Nets ekibi bir önceki sezonda NBA Finallerine yükselmeye yalnızca "birkaç detay" kadar uzakı:



"O seri başladığında, galip gelen takımın Finallere yükseleceğini düşünmüştüm. Bizimle çok iyi eşleşmişlerdi. Açıkçası tam gücümüzde olamamamız bize zarar vermişti. Onları yıpranmış bir halde yedi maça götürmemizden sonra, sonraki serileri kolayca idare edemediklerini görmek tuhaf olmuştu.



Ancak seriyi altı maçta kapattılar ve Giannis sakatlandıktan sonra, Suns'a karşı dört maç üst üste kazandılar.



Bu her zaman zor gelir. Hep aklınızdan, 'Keşke fazladan şunu bunu yapsaydık' diye düşünürsünüz. Ama bunlar her sezon olan şeyler. Önümüzdeki sezon daha çok odaklanmamız için bizlere motivasyon veriyor."



Griffin, takımda kalmak için bir yıllık bir anlaşma daha imzalamıştı.



