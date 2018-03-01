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Griezmann'dan 4 gollü şov!

Antoine Griezmann'ın 4 gol attığı maçta Atletico Madrid, Leganes'i 4-0 mağlup etmeyi başardı.

Kaynak: Sporx.com
Griezmann'dan 4 gollü şov!
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01 Mart 2018 01:25
Atletico Madrid, La Liga'nın 26. haftasında taraftarı önünde Leganes'i konuk etti. Atletico Madrid, baştan sona üstün oynadığı maçta Leganes'i 4-0 mağlup etti.

Atletico'ya galibiyeti getiren golleri 26. dakiakda, 35. dakikada, 56. dakikada ve 67. dakikada Antoine Griezmann kaydetti. Griezmann, Atletico tarihinde La Liga'da üst üste 2 maçta hat-trick yapan ilk futbolcu olmayı başardı.

Bu sonucun ardından Atletico Madrid ligde puanını 61'e çıkarırken, Leganes 30 puanda kaldı.

La Liga'da hafta sonu Atletico Madrid, Nou Camp'ta Barcelona'ya konuk olacak. Leganes ise sahasında Malaga'yı konuk edecek.

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