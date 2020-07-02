Griezmann, Ömer Faruk Beyaz'ı FM kadrosuna aldı

Barcelona oyuncusu Antoine Griezmann'ın FM kadrosunda Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz da yer aldı.

Barcelonalı Antoine Griezmann, Football Manager serisinin müdavimleri arasında yer alıyor. Fransız oyuncunun kadrosunda Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz'ın da yer alması dikkat çekti.

Genç oyuncu Ömer Faruk Beyaz, özellikle Almanya Bundeliga ekiplerinden ilgi görüyor. 

17 yaşındaki oyuncunun FM'de, bitiricilik, ilk kontrol, teknik ve özel yetenek rakamları öne çıkıyor. 



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