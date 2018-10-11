Griezmann: 'Messi ve Ronaldo ile aynı seviyedeyim'

Atletico Madrid ve Fransa Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Antoine Griezmann, ülkesinin basınına flaş bir açıklamada bulundu.
"ONLAR GERÇEK EFSANELER"
Messi ve Ronaldo'yu öven Griezmann, "Onlar gerçek efsaneler. Aslan dinlenmezler. Her sene 50 gol atarlar, kupaları kazanırlar, ödülleri alırlar, ertesi sene kazanmaya devam ederler" ifadelerini kullandı.
"BU YIL İÇİN AYNI SEVİYEDEYİZ"
Messi ve Ronaldo ile aynı seviyede olduğunu dile getiren Griezmann, "Bu sene Avrupa Ligi, Süper Kupa ve Dünya Kupası'nı kazandı. Bu sebeple kendimi, Messi ve Ronaldo ile aynı seviyede görüyorum. Genel olarak onlara yakın seviyede olmak zor ancak bir yıl için bunun mümkün olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.
Geçen sezonu 3 kupayla tamamlayan 27 yaşındaki Griezmann, bu sezon 11 maçta 4 gol attı ve 3 asist yaptı.
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"ONLAR GERÇEK EFSANELER"
Messi ve Ronaldo'yu öven Griezmann, "Onlar gerçek efsaneler. Aslan dinlenmezler. Her sene 50 gol atarlar, kupaları kazanırlar, ödülleri alırlar, ertesi sene kazanmaya devam ederler" ifadelerini kullandı.
"BU YIL İÇİN AYNI SEVİYEDEYİZ"
Messi ve Ronaldo ile aynı seviyede olduğunu dile getiren Griezmann, "Bu sene Avrupa Ligi, Süper Kupa ve Dünya Kupası'nı kazandı. Bu sebeple kendimi, Messi ve Ronaldo ile aynı seviyede görüyorum. Genel olarak onlara yakın seviyede olmak zor ancak bir yıl için bunun mümkün olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.
Geçen sezonu 3 kupayla tamamlayan 27 yaşındaki Griezmann, bu sezon 11 maçta 4 gol attı ve 3 asist yaptı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın