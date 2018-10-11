  •  
    Ve Terim talimatı verdi, maaşa yüzde 500 zam!
  •  
    İşte F.Bahçe'nin yeni sponsoru! Açıklamıştı...
  •  
    Galatasaray düğmeye basıyor! Resmi teklif...
  •  
    Ali Koç: "Cocu kalacak" Wenger ve Blanc ise...
  •  
    Beşiktaş'ta Ljacic şoku!.. Sırbistan'dan haber var

Griezmann: "Messi ve Ronaldo ile aynı seviyedeyim"

Atletico Madrid'in Fransız yıldızı Antoine Griezmann, Messi ve Ronaldo ile aynı seviyede olduğunu söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Griezmann: 'Messi ve Ronaldo ile aynı seviyedeyim'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Ekim 2018 01:11
Atletico Madrid ve Fransa Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Antoine  Griezmann, ülkesinin basınına flaş bir açıklamada bulundu.

"ONLAR GERÇEK EFSANELER"

Messi ve Ronaldo'yu öven Griezmann, "Onlar gerçek efsaneler. Aslan dinlenmezler. Her sene 50 gol atarlar, kupaları kazanırlar, ödülleri alırlar, ertesi sene kazanmaya devam ederler" ifadelerini kullandı.

"BU YIL İÇİN AYNI SEVİYEDEYİZ"

Messi ve Ronaldo ile aynı seviyede olduğunu dile getiren Griezmann, "Bu sene Avrupa Ligi, Süper Kupa ve Dünya Kupası'nı kazandı. Bu sebeple kendimi, Messi ve Ronaldo ile aynı seviyede görüyorum. Genel olarak onlara yakın seviyede olmak zor ancak bir yıl için bunun mümkün olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Geçen sezonu 3 kupayla tamamlayan 27 yaşındaki Griezmann, bu sezon 11 maçta 4 gol attı ve 3 asist yaptı.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için