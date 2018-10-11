Griezmann: 'Messi ve Ronaldo ile aynı seviyedeyim'

ve Fransa Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu, ülkesinin basınına flaş bir açıklamada bulundu.Messi ve Ronaldo'yu öven Griezmann, "Onlar gerçek efsaneler. Aslan dinlenmezler. Her sene 50 gol atarlar, kupaları kazanırlar, ödülleri alırlar, ertesi sene kazanmaya devam ederler" ifadelerini kullandı.Messi ve Ronaldo ile aynı seviyede olduğunu dile getiren Griezmann, "Bu sene Avrupa Ligi, Süper Kupa ve Dünya Kupası'nı kazandı. Bu sebeple kendimi, Messi ve Ronaldo ile aynı seviyede görüyorum. Genel olarak onlara yakın seviyede olmak zor ancak bir yıl için bunun mümkün olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.Geçen sezonu 3 kupayla tamamlayan 27 yaşındaki Griezmann, bu sezon 11 maçta 4 gol attı ve 3 asist yaptı.