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Griezmann: "Messi'niz varsa işler değişir"

Antoine Griezmann, yarı finalde oynadıkları Fas maçı sonrası açıklama yaptı.

Griezmann: 'Messi'niz varsa işler değişir'
Antoine Griezmann, Fas maçının ardından karşılaşmayı değerlendirerek final maçında Lionel Messi'yle ilgili soruları yanıtladı.

Yıldız oyuncu Fas'ın oyununun kendisini etkilediğini belirterek, "Taktik olarak, savunma ve hücum organizasyonları çok iyiydi. Bize çok sorun çıkardılar. Hocamız da bunu fark etti ve değişiklikler yaptı. Marcus'un sola girmesi işimize yaradı. Theo'nun savunmasına daha çok yardımcı olunması sağlandı. Hızlıca attığımız ilk gol ve ikinci golü buluşumuz bizi güvenli tarafa geçirdi" diye konuştu.

Finalde eski takım arkadaşı Lionel Messi ile karşılaşmaları ile ilgili ise Griezmann, "Bir takım Lionel Messi'ye sahipse durum çok değişir. Neredeyse tüm Arjantin maçlarını izledik, nasıl oynadıklarını biliyoruz. Çok zor bir takım da inanılmaz formdalar. Bizim takımımız gibi iyi çalışan bir ekipler. Kolay bir maç olmayacak, taraftarları da yanlarında. Neler yapabileceğimizi göreceğiz" sözlerini kullandı.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda32105147
2Senegal32015416
3Ekvador31114314
4Katar300317-60
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