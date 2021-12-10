Griezmann: 'Messi gitti, çok şey değişti'

Barcelona'dan yaz transfer döneminde eski takımı Atletico Madrid'e kiralanan yıldız oyuncu Antoine Griezmann, Katalan külübünün Devler Ligi'nden elenmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Griezmann yaptığı açıklamada, "Barcelona uzun yıllar boyunca her zaman Şampiyonlar Ligi'nde bulunmuş ve grup aşamasını geçmiş bir takımdı. Lionel Messi gittiğinden beri Barcelona'da her şey çok değişti. O, Barça için çok önemliydi." şeklinde konuştu.



Ayrıca yıldız oyuncu, "Ciddi sıkıntılar olabilir ama ne olursa olsun kulüp için mücadele edenlere sabır göstermeli ve güvenmeliyiz." ifadelerini kullandı.



30 yaşındaki futbolcu, bu sezon Atletico Madrid ile çıktığı 20 maçta, 7 gol ve 2 asist yapma başarısı gösterdi.





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