Griezmann: ''Mbappe, Cristiano Ronaldo'yu hatırlatıyor''

Atletico Madrid'in Fransız futbolcusu Antoine Griezmann, Milli Takım'dan arkadaşı Kylian Mbappe için konuştu.
PSG'nin 19 yaşındaki yıldızı hakkında konuşan Griezmann, ''Kylian'a bakınca Manchester United'daki Cristiano Ronaldo'yu görüyorum. Mbappe, Ronaldo'nun Madrid'de yaptıklarını başarabilirse, sadece kazanmayı düşünürse her sene 50 gol atar.'' dedi.
''ÖDÜLÜ BİR FRANSIZ KAZANMALI''
Ballon d'Or'u bir Fransız futbolunun kazanması gerektiğini yineleyen yıldız futbolcu, ''Ballon d'Or hayali tabii ki kuruyorum. Fransa, Dünya Kupası'nı kazandı. Dünyanın en iyi futbolcusunun da Fransız olması lazım. Ben en azından böyle düşünüyorum. Ödül bir Fransız futbolcuya gitmeli.'' diye konuştu.
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PSG'nin 19 yaşındaki yıldızı hakkında konuşan Griezmann, ''Kylian'a bakınca Manchester United'daki Cristiano Ronaldo'yu görüyorum. Mbappe, Ronaldo'nun Madrid'de yaptıklarını başarabilirse, sadece kazanmayı düşünürse her sene 50 gol atar.'' dedi.
''ÖDÜLÜ BİR FRANSIZ KAZANMALI''
Ballon d'Or'u bir Fransız futbolunun kazanması gerektiğini yineleyen yıldız futbolcu, ''Ballon d'Or hayali tabii ki kuruyorum. Fransa, Dünya Kupası'nı kazandı. Dünyanın en iyi futbolcusunun da Fransız olması lazım. Ben en azından böyle düşünüyorum. Ödül bir Fransız futbolcuya gitmeli.'' diye konuştu.
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