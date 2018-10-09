Griezmann: ''Mbappe, Cristiano Ronaldo'yu hatırlatıyor''

Atletico Madrid'in Fransız futbolcusu, Milli Takım'dan arkadaşıiçin konuştu.PSG'nin 19 yaşındaki yıldızı hakkında konuşan Griezmann, ''Kylian'a bakıncaMbappe, Ronaldo'nun Madrid'de yaptıklarını başarabilirse, sadece kazanmayı düşünürse' dedi.Ballon d'Or'u bir Fransız futbolunun kazanması gerektiğini yineleyen yıldız futbolcu, ''Ballon d'Or hayali tabii ki kuruyorum. Fransa, Dünya Kupası'nı kazandı. Dünyanın en iyi futbolcusunun da Fransız olması lazım. Ben en azından böyle düşünüyorum. Ödül bir Fransız futbolcuya gitmeli.'' diye konuştu.