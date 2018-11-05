Griezmann emeklilik tarihini açıkladı!

Atletico Madrid ve Fransa Milli Takımı'nın yıldızı Antoine Griezmann, kariyer planı hakkında açıklamalar yaptı.
"TAM OLARAK BİLMİYORUM AMA..."
Alman basınına konuşan 27 yaşındaki Griezmann, "Ne kadar oynayacağımı tam olarak bilmiyorum ama şu an kariyerimi 33 ya da 34 yaşında bitirmek istiyorum." dedi.
"KARİYERİMİN SONUNDA..."
Antoine Griezmann sözlerini, "Kariyerimin sonunda MLS'te oynamak istiyorum." ifadeleriyle sürdürdü.
"ATLETICO'DA RAHATIM"
"Bundesliga'da oynamayı düşünüyor musun?" sorusunun yanıtlayan Griezmann, "Evet, olabilir ancak şu an Atletico Madrid'de çok rahatım. Harika bir projemiz var." şeklinde konuştu.
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"TAM OLARAK BİLMİYORUM AMA..."
Alman basınına konuşan 27 yaşındaki Griezmann, "Ne kadar oynayacağımı tam olarak bilmiyorum ama şu an kariyerimi 33 ya da 34 yaşında bitirmek istiyorum." dedi.
"KARİYERİMİN SONUNDA..."
Antoine Griezmann sözlerini, "Kariyerimin sonunda MLS'te oynamak istiyorum." ifadeleriyle sürdürdü.
"ATLETICO'DA RAHATIM"
"Bundesliga'da oynamayı düşünüyor musun?" sorusunun yanıtlayan Griezmann, "Evet, olabilir ancak şu an Atletico Madrid'de çok rahatım. Harika bir projemiz var." şeklinde konuştu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın