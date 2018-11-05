Griezmann emeklilik tarihini açıkladı!

ve Fransa Milli Takımı'nın yıldızı, kariyer planı hakkında açıklamalar yaptı.Alman basınına konuşan 27 yaşındaki Griezmann, "Ne kadar oynayacağımı tam olarak bilmiyorum ama şu an kariyerimi 33 ya da 34 yaşında bitirmek istiyorum." dedi.Antoine Griezmann sözlerini, "Kariyerimin sonunda MLS'te oynamak istiyorum." ifadeleriyle sürdürdü."Bundesliga'da oynamayı düşünüyor musun?" sorusunun yanıtlayan Griezmann, "Evet, olabilir ancak şu an Atletico Madrid'de çok rahatım. Harika bir projemiz var." şeklinde konuştu.