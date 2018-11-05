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Griezmann emeklilik tarihini açıkladı!

Atletico Madrid'in yıldızı Antoine Griezmann, kariyerini bitirmek istediği tarihi açıkladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Griezmann emeklilik tarihini açıkladı!
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05 Kasım 2018 00:03
Atletico Madrid ve Fransa Milli Takımı'nın yıldızı Antoine Griezmann, kariyer planı hakkında açıklamalar yaptı.

"TAM OLARAK BİLMİYORUM AMA..."

Alman basınına konuşan 27 yaşındaki Griezmann, "Ne kadar oynayacağımı tam olarak bilmiyorum ama şu an kariyerimi 33 ya da 34 yaşında bitirmek istiyorum." dedi.

"KARİYERİMİN SONUNDA..."

Antoine Griezmann sözlerini, "Kariyerimin sonunda MLS'te oynamak istiyorum." ifadeleriyle sürdürdü.

"ATLETICO'DA RAHATIM"

"Bundesliga'da oynamayı düşünüyor musun?" sorusunun yanıtlayan Griezmann, "Evet, olabilir ancak şu an Atletico Madrid'de çok rahatım. Harika bir projemiz var." şeklinde konuştu.

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