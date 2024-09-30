Griezmann'dan şok karar; bıraktı

Antoine Griezmann, 33 yaşında Fransa Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Griezmann'dan şok karar; bıraktı
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30 Eylül 2024 12:11
Son güncelleme 30 Eylül 2024 12:15
Antoine Griezmann, Fransa Milli Takımı'na veda ettiğini açıkladı.

2018 Dünya Kupası şampiyonu kadroda yer alan 33 yaşındaki yıldız yaptığı açıklamada, "Hayatımın bu bölümünü anılarla dolu bir kalple kapatıyorum. Bu muhteşem macera için teşekkürler." ifadelerini kullandı.

5 Mart 2014'ten bu yana Fransa Milli Takım formasını terleten Griezmann, 137 kez giydiği forma ile 44 gol atıp 38 asist yaptı.

Fransız basını, Griezmann'ın 2026 Dünya Kupası kadrosunda düşünüldüğünü ve bu açıdan Fransa Futbol Federasyonu'nu da şaşırttığını belirtti.

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