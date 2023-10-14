Griezmann'dan eşi benzeri görülmemiş seri

Fransa Milli takımı oyuncularından Antoine Griezmann, kırılması zor bir rekora imza attı.



Fransız yıldız oyuncu, 13 Haziran 2017 tarihinden bu yana Fransa Milli takımı ile hiçbir maçı kaçırmadı.



Griezmann, son 6 yılda hazırlık maçları da dahil olmak üzere milli takım formasıyla art arda 81 karşılaşmada forma giydi ve eşi benzeri görülmemiş bir olaya imza attı.



MİLLİ TAKIM PERFORMANSI



32 yaşındaki deneyimli oyuncu milli takım formasıyla 124 karşılaşmaya çıkarken 44'te gol kaydetti.



