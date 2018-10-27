Griezmann: 'Barcelona Messi olmadan da kazanabilir'

'in Fransız yıldızımaçı öncesinde görüşlerini aktardı.Barcelona'nın Messi olmadan da kazanabileceğini söyleyen yıldız oyuncu, "Tüm El Clasico maçlarında olduğu gibi güzel bir maç olacak. Messi'nin Barcelona'da oynayamayacak olması üzücü ancak maçı getirebilecek başla oyuncuları var. Madrid'in kazanmak için hücum anlayışı ile oynaması lazım. İzlemesi zevkli bir maç olacak" diye konuştu.Barcelona ile Real Madrid, 28 Ekim TSİ 18:15'te karşı karşıya gelecek.