Griezmann: 'Ballon d'Or'u bir Fransız kazanmalı'

İspanya La Liga ekiplerindengolcü futbolcusuhakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.Ballon d'Or ödülü için açıklanırken adaylardan 7'sinin Fransız futbolcu olması dikkat çekti.Konu hakkında konuşan Antoine Griezmann, "Bu ödülü kazanmak benim hayalim. Ödülün tarihine bakarsanız, sadece en iyiler Ballon d'Or'u kazanır. Başkalarına örnek olmak harika bir duygu. Dünya Kupası'nı kazandık, hepimiz dünyanın en iyi takımının bir parçası olduk. Dünyanın en iyi oyuncusu, dünyanın en iyi takımında oynamalı, yanlış mı?" dedi.Griezmann sözlerini, "Ben bu şekilde görüyorum. Görüşler farklı olabilir ancak bir Fransız oyuncunun, Ballon d'Or'u kazanması gerektiğini düşünüyorum" ifadeleriyle tamamladı.Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Griezmann, sonrasında Süper Kupa ve Dünya Kupası'nı kazandı.