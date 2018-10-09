Griezmann: 'Ballon d'Or'u bir Fransız kazanmalı'

İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'in golcü futbolcusu Antoine Griezmann, Ballon d'Or hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.
Ballon d'Or ödülü için açıklanırken adaylardan 7'sinin Fransız futbolcu olması dikkat çekti.
"BENİM HAYALİM..."
Konu hakkında konuşan Antoine Griezmann, "Bu ödülü kazanmak benim hayalim. Ödülün tarihine bakarsanız, sadece en iyiler Ballon d'Or'u kazanır. Başkalarına örnek olmak harika bir duygu. Dünya Kupası'nı kazandık, hepimiz dünyanın en iyi takımının bir parçası olduk. Dünyanın en iyi oyuncusu, dünyanın en iyi takımında oynamalı, yanlış mı?" dedi.
"BİR FRANSIZ KAZANMALI"
Griezmann sözlerini, "Ben bu şekilde görüyorum. Görüşler farklı olabilir ancak bir Fransız oyuncunun, Ballon d'Or'u kazanması gerektiğini düşünüyorum" ifadeleriyle tamamladı.
Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Griezmann, sonrasında Süper Kupa ve Dünya Kupası'nı kazandı.
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Ballon d'Or ödülü için açıklanırken adaylardan 7'sinin Fransız futbolcu olması dikkat çekti.
"BENİM HAYALİM..."
Konu hakkında konuşan Antoine Griezmann, "Bu ödülü kazanmak benim hayalim. Ödülün tarihine bakarsanız, sadece en iyiler Ballon d'Or'u kazanır. Başkalarına örnek olmak harika bir duygu. Dünya Kupası'nı kazandık, hepimiz dünyanın en iyi takımının bir parçası olduk. Dünyanın en iyi oyuncusu, dünyanın en iyi takımında oynamalı, yanlış mı?" dedi.
"BİR FRANSIZ KAZANMALI"
Griezmann sözlerini, "Ben bu şekilde görüyorum. Görüşler farklı olabilir ancak bir Fransız oyuncunun, Ballon d'Or'u kazanması gerektiğini düşünüyorum" ifadeleriyle tamamladı.
Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Griezmann, sonrasında Süper Kupa ve Dünya Kupası'nı kazandı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın