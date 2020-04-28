Griceviz EBA uygulaması nasıl giriş yapılır

Griceviz uygulamasına giriş yapmak için neler yapılabilir? Griceviz uygulaması bir zeka platformudur. Bu platforma giriş yapmak için tarif ettiğimiz adımları takip edebilirsiniz. EBA için Griceviz uygulaması konusunda bir çok farklı soru soruluyor. Bu şekilde nasıl giriş yapabilirsiniz konusunda bilgilendirme griceviz için devam ediyor. Haberimizde nasıl yapacağınızın açıklaması bulunuyor. Griceviz uygulamasında değişik yaşlarda ve eğitim düzeyindeki kullanıcıların yararlanabileceği bir platform olan GriCeviz; Görsel, Sözel, Sayısal, Bellek, Dikkat ve Mantık kategorilerindeki oyunlaştırılmış zihin egzersizleri, uygulamalar, akıl ve zeka oyunlarıyla çocukların zihinsel yeteneklerinin geliştirilmesinde, güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesinde önemli bir yardımcı görevi görüyor. İşte Griceviz uygulaması detayları...
Hangi şekilde Griceviz EBA uygulamaısna girip yapılabilirse onu size tarif ediyoruz. Bu şekilde yaptığınız giriş sayesinde Griceviz için giriş yapabilir ve keşfedebilirsiniz. Nasıl Griceviz indireceğiniz, nasıl griceviz şifresi alabileceğinize ilişkin bilgiler burada... Griceviz uygulaması öğrenciler ve hatta veliler tarafından merakla takip ediliyor. Hangi griceviz uygulaması nedir? EBA griceviz uygulamasına girişi tarif ediyoruz. Öğrencilerimiz, Bilişsel Beceri ve Zihinsel Gelişim Platformu GriCeviz (brainquire) mobil uygulamasına EBA ile giriş yapabilmektedir. Uygulamaya girişte kullanılacak şifre bilgisini buradan edinebilirsiniz. EBA'ya giriş yaptıysanız kullanıcı menünüzde yer alan "GriCeviz Şifresi Al" ile de şifrenize ulaşabilirsiniz. Şifrenizi, mobil cihazınıza yüklediğiniz GriCeviz uygulamasının kayıt ekranında yer alan "ÖĞRENCİLER İÇİN EBA" butonu ile açılan alana girerek uygulamayı kullanabilirsiniz.
GriCeviz hem büyükler için hem de küçükler için hazırlanmış eğlenceli zeka oyunları, akıl oyunları, dikkat geliştirici oyunları, hafıza oyunları, eğitici oyunları ve mantık oyunlarıyla bilişsel becerilerin ve zihinsel yeteneklerin değerlendirilmesi ve geliştirilmesini hedefleyen kişiselleştirilmiş beyin egzersizlerinden oluşuyor.
İnsan bilişsel becerilerinin yapı ve içeriği ile ilgili geleneksel iki kuramın ortaklığından oluşan Cattell-Horn-Carroll (CHC) Kuramı temel alınarak geliştirilen GriCeviz; öğrenebilen bir platformdur.
Kategoriler halinde sunulan GriCeviz platformunda görsel, sözel, bellek, dikkat, mantık, sayısal kategorilerde bir çok etkinlik bulunuyor. Bunlar:
-Bilim insanları tarafından her oyun ve kategori için belirlenmiş kazanımlar -Her yaşa uygun, oyunlaştırılmış zihin egzersizleri -Kişiye özel olarak her gün yenilenen kişiselleştirilmiş egzersiz programı -Günlük egzersiz hatırlatması -Ebeveyn kontrolü ile ekran süresi kısıtlama ve oyun seçeneklerini belirleme -Detaylı raporlarla gelişim ve performans takibi -Birçok kritere göre, diğer oyuncularla performans karşılaştırma özelliği -Çevrimdışı oynama -Sürekli geliştirilen içerik -Ailece oynama seçeneği -Yönetim Paneli sayesinde ayrıntılı kullanıcı takip imkanı
EBA GRİCEVİZ UYGULAMASINA GİRİŞ NASIL YAPILIR?
Griceviz uygulamasını öğretmenler ücretsiz kullanabiliyor. Griceviz uygulamasının şifresine EBA yönetim panelinden ulaşabilirsiniz. Google Play uygulama merkezinden Griceviz uygulamasını indirerek EBA tarafından verilen şifre ile ücretsiz giriş yapılabilir.