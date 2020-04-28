Griceviz EBA uygulaması nasıl giriş yapılır

Hangi şekilde Griceviz EBA uygulamaısna girip yapılabilirse onu size tarif ediyoruz. Bu şekilde yaptığınız giriş sayesinde Griceviz için giriş yapabilir ve keşfedebilirsiniz. Nasıl Griceviz indireceğiniz, nasıl griceviz şifresi alabileceğinize ilişkin bilgiler burada... Griceviz uygulaması öğrenciler ve hatta veliler tarafından merakla takip ediliyor. Hangi griceviz uygulaması nedir? EBA griceviz uygulamasına girişi tarif ediyoruz. Öğrencilerimiz, Bilişsel Beceri ve Zihinsel Gelişim Platformu(brainquire) mobil uygulamasınaUygulamaya girişte kullanılacak şifre bilgisini buradan edinebilirsiniz. EBA'ya giriş yaptıysanız kullanıcı menünüzde yer alan "" ile de şifrenize ulaşabilirsiniz. Şifrenizi, mobil cihazınıza yüklediğiniz GriCeviz uygulamasının kayıt ekranında yer alan "" butonu ile açılan alana girerek uygulamayı kullanabilirsiniz.GriCeviz hem büyükler için hem de küçükler için hazırlanmış eğlenceli zeka oyunları, akıl oyunları, dikkat geliştirici oyunları, hafıza oyunları, eğitici oyunları ve mantık oyunlarıyla bilişsel becerilerin ve zihinsel yeteneklerin değerlendirilmesi ve geliştirilmesini hedefleyen kişiselleştirilmiş beyin egzersizlerinden oluşuyor.İnsan bilişsel becerilerinin yapı ve içeriği ile ilgili geleneksel iki kuramın ortaklığından oluşan Cattell-Horn-Carroll (CHC) Kuramı temel alınarak geliştirilen GriCeviz; öğrenebilen bir platformdur.TÜBİTAK destekli GriCeviz Yapay Zeka Algoritması, makine öğrenmesi tekniklerini uygulayarak, kullanıcıların öğrenme hızlarını artıracak oyun seçenekleri sunuyor.Kategoriler halinde sunulan GriCeviz platformunda görsel, sözel, bellek, dikkat, mantık, sayısal kategorilerde bir çok etkinlik bulunuyor. Bunlar:-Bilim insanları tarafından her oyun ve kategori için belirlenmiş kazanımlar-Her yaşa uygun, oyunlaştırılmış zihin egzersizleri-Kişiye özel olarak her gün yenilenen kişiselleştirilmiş egzersiz programı-Günlük egzersiz hatırlatması-Ebeveyn kontrolü ile ekran süresi kısıtlama ve oyun seçeneklerini belirleme-Detaylı raporlarla gelişim ve performans takibi-Birçok kritere göre, diğer oyuncularla performans karşılaştırma özelliği-Çevrimdışı oynama-Sürekli geliştirilen içerik-Ailece oynama seçeneği-Yönetim Paneli sayesinde ayrıntılı kullanıcı takip imkanıGriceviz uygulamasını öğretmenler ücretsiz kullanabiliyor. Griceviz uygulamasının şifresine EBA yönetim panelinden ulaşabilirsiniz. Google Play uygulama merkezinden Griceviz uygulamasını indirerek EBA tarafından verilen şifre ile ücretsiz giriş yapılabilir.