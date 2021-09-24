Greuther Fürth - Bayern Münih maçı canlı olarak Tuttur'da

Greuther Furth ile Bayern Münih, Bundesliga'nın 6. haftasında karşı karşıya geliyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.
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Mücadelede Greuther Furth'ün galibiyetine 12,00 oran verilirken 2,5 ALT oranı 3,90 ve 2,5 ÜST oranı ise 1,10 olarak değerlendirildi. Maçın beraberlik oranı ise 6,60 olarak bültende yer aldı.
GREUTHER FURTH - BAYERN MÜNİH MAÇIN CANLI İZLE, CANLI OYNA TUTTUR'DA! TIKLAYIN
İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
Karşılaşmada ilk golü Greuther Fürth'ün atmasına 3,20 oran verilirken ilk golü Bayern Münih'in atmasına 1,09 oran uygun görüldü. Maçın gol olmaz oranı ise 60,00 olarak açıklandı.
KARŞILIKLI GOL OLUR MU?
Greuther Fürth ile Bayern Münih'in karşı karşıya geldiği maça özel olarak açılan bahislerde Karşılıklı gol var oranı 1,60 olurken Karşılıklı gol yok oranı ise 1,78 olarak görüldü.
KARŞILIKLI GOL OLUR MU?
Cadiz - Barcelona mücadelesine özel olarak açılan bahislerde Karşılıklı gol var oranı 1,61 olurken Karşılıklı gol yok oranı 1,80 olarak duyuruldu.
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Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
Mücadelede Greuther Furth'ün galibiyetine 12,00 oran verilirken 2,5 ALT oranı 3,90 ve 2,5 ÜST oranı ise 1,10 olarak değerlendirildi. Maçın beraberlik oranı ise 6,60 olarak bültende yer aldı.
GREUTHER FURTH - BAYERN MÜNİH MAÇIN CANLI İZLE, CANLI OYNA TUTTUR'DA! TIKLAYIN
İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
Karşılaşmada ilk golü Greuther Fürth'ün atmasına 3,20 oran verilirken ilk golü Bayern Münih'in atmasına 1,09 oran uygun görüldü. Maçın gol olmaz oranı ise 60,00 olarak açıklandı.
KARŞILIKLI GOL OLUR MU?
Greuther Fürth ile Bayern Münih'in karşı karşıya geldiği maça özel olarak açılan bahislerde Karşılıklı gol var oranı 1,60 olurken Karşılıklı gol yok oranı ise 1,78 olarak görüldü.
KARŞILIKLI GOL OLUR MU?
Cadiz - Barcelona mücadelesine özel olarak açılan bahislerde Karşılıklı gol var oranı 1,61 olurken Karşılıklı gol yok oranı 1,80 olarak duyuruldu.
YENİ ÜYELERE ÖZEL 300 TL BONUS
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