Greuther Fürth - Bayern Münih maçı canlı olarak Tuttur'da

Almanya Bundesliga'nın 6. haftasında Greuther Furth, sahasında Bayern Münih'i ağırlıyor. Maçı canlı izlemek ve iddaa oynamak isteyenlere büyük müjde...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Greuther Fürth - Bayern Münih maçı canlı olarak Tuttur'da
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24 Eylül 2021 09:14
Greuther Furth ile Bayern Münih, Bundesliga'nın 6. haftasında karşı karşıya geliyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.

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Mücadelede Greuther Furth'ün galibiyetine 12,00 oran verilirken 2,5 ALT oranı 3,90 ve 2,5 ÜST oranı ise 1,10 olarak değerlendirildi. Maçın beraberlik oranı ise 6,60 olarak bültende yer aldı.

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İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?

Karşılaşmada ilk golü Greuther Fürth'ün atmasına 3,20 oran verilirken ilk golü Bayern Münih'in atmasına 1,09 oran uygun görüldü. Maçın gol olmaz oranı ise 60,00 olarak açıklandı.

KARŞILIKLI GOL OLUR MU?

Greuther Fürth ile Bayern Münih'in karşı karşıya geldiği maça özel olarak açılan bahislerde Karşılıklı gol var oranı 1,60 olurken Karşılıklı gol yok oranı ise 1,78 olarak görüldü.

KARŞILIKLI GOL OLUR MU?

Cadiz - Barcelona mücadelesine özel olarak açılan bahislerde Karşılıklı gol var oranı 1,61 olurken Karşılıklı gol yok oranı 1,80 olarak duyuruldu.

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