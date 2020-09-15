Gremio'dan Edinson Cavani açıklaması

PSG'den ayrılan Edinson Cavani'nin bir sonraki adresi merak ediliyor. Brezilya kulübü Gremio Başkanı Romildo Bolzan Junior'da yaptığı açıklamada Uruguaylı forvet için konuştu.



Bolzan Junior, 33 yaşındaki yıldızı takımına kazandırmayı umuyor.



"AVRUPA'DA KALMAK İSTİYOR AMA..."



Gremio Başkanı açıklamasında; "Normal şartlarda biz oyuncuyu getirme durumunda değiliz çünkü Avrupa'da kalmak istiyor. Güney Amerikalı ve brezilyalı bir takımın vereceğinden binlerce kez daha iyi teklifler alıyordur. Kafasında Uruguay'a yani evine yakın bir yere dönmek olursa bizimle masaya oturabileceğine inanıyorum." dedi.



Cavani, 2013 yılında 64 milyon avro karşılığında PSG'ye katıldıktan sonra 6'sı Fransa Ligue 1 olmak üzere 19 kupa kazandı.



