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Gremio'dan Adriano için açıklama

Beşiktaş'taki geleceği belirsiz olan Adriano için Santos'tan sonra Gremio'dan da bir açıklama geldi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Gremio'dan Adriano için açıklama
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29 Ocak 2019 15:39
Gremio Başkan Yardımcısı Duda Kroeff, Beşiktaş'taki geleceği belirsiz olan Adriano hakkında açıklamalarda bulundu.

Duda Kroeff, bonservisi Corinthians'ta olan Juninho Capixaba'nın kalması için çalıştıklarını, Adriano için de tamamen kapıların kapanmadığını dile getirdi.

Kroeff, Juninho Capixaba'nın ayrılması halinde bir bölgeye bir takviye ihtiyaçları olacağını söylerken ''Juninho'nun performansından memnunuz. Onun gitmesi durumunda kadroda bir sol beke ihtiyacımız var ancak kalırsa bu bölgeye transfer şart değil. Adriano için de pazarlıklar sürüyor, henüz kapıları kapatmadık ancak şu an için Juninho'nun durumunu belirlemek istiyoruz'' ifadelerini kullandı.



GREMIO'NUN YANI SIRA SANTOS DA İLGİLENİYOR

Beşiktaş'ın sezon sonunda sözleşmesi biteceği için devre arasında göndermeyi planladığı Adriano ile Gremio'nun yanı sıra Santos da ilgileniyor. Geçtiğimiz günlerde Santos Başkanı Jose Carlos Peres, Adriano konusunda ''Adriano transferi Vagner Love'ın durumuna benziyor. Adriano şu an Beşiktaş ile sözleşmesini feshetmeye çalışıyor. Bu zor bir anlaşma. Adriano harika bir isim. Şu an bekliyoruz'' ifadelerini kullanmıştı.

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