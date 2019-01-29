Gremio'dan Adriano için açıklama





GREMIO'NUN YANI SIRA SANTOS DA İLGİLENİYOR GREMIO'NUN YANI SIRA SANTOS DA İLGİLENİYOR

taki geleceği belirsiz olanhakkında açıklamalarda bulundu.Duda Kroeff, bonservisi Corinthians'ta olan Juninho Capixaba'nın kalması için çalıştıklarını, Adriano için de tamamen kapıların kapanmadığını dile getirdi.Kroeff, Juninho Capixaba'nın ayrılması halinde bir bölgeye bir takviye ihtiyaçları olacağını söylerkenifadelerini kullandı.Beşiktaş'ın sezon sonunda sözleşmesi biteceği için devre arasında göndermeyi planladığı Adriano ile Gremio'nun yanı sıra Santos da ilgileniyor. Geçtiğimiz günlerde Santos Başkanı Jose Carlos Peres, Adriano konusundaifadelerini kullanmıştı.