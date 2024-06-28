Gremio'dan Joao Pedro kararı

Jose Mourinho yönetiminde yeni sezonun kadro çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de kiralık gönderilen oyuncusunda flaş bir gelişme yaşandı.
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Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonuyla Brezilya ekiplerinden Gremio'ya kiraladığı Joao Pedro için karar verildi. Brezilya ekibinin satın alma opsiyonunu kullanmayacağı öğrenildi.
Sambacının menajerinin İstanbul'a geldiği ve Fenerbahçe yönetimiyle oyuncunun geleceğiyle ilgili görüşmelerde bulunacağı belirtildi.
1 yıl daha kontratı bulunan Pedro'nun geleceğinin kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.
44 MAÇA ÇIKTI
Gremio formasıyla 44 resmi maça çıkan Joao Pedro bu karşılaşmalarda 3 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.
GERİ DÖNÜYOR
Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonuyla Brezilya ekiplerinden Gremio'ya kiraladığı Joao Pedro için karar verildi. Brezilya ekibinin satın alma opsiyonunu kullanmayacağı öğrenildi.
Sambacının menajerinin İstanbul'a geldiği ve Fenerbahçe yönetimiyle oyuncunun geleceğiyle ilgili görüşmelerde bulunacağı belirtildi.
1 yıl daha kontratı bulunan Pedro'nun geleceğinin kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.
44 MAÇA ÇIKTI
Gremio formasıyla 44 resmi maça çıkan Joao Pedro bu karşılaşmalarda 3 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.
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