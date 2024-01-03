'ta Eric Bailly'nin ardından ayrılacak ikinci isimolabilir...Kamerunlu forvetin, Brezilya ekiplerinden Gremio'nun transfer listesine girdiği yazılıyordu. Bu iddialarla ilgili Gremio'nun Futbol Direktörü Antonio Brum, Brezilya basınına konuştu.Brum, "O harika bir golcü. Lewandowski ve Suarez seviyesinde. Şartlarını, ücretini ve Brezilya'ya gelip gelmeyeceğini araştırıyoruz" ifadelerini kullandı.Öte yandan Beşiktaş yönetimi, Aboubakar'ın bonservisini 5 milyon euro olarak belirledi. Yönetim, bu rakamdan aşağı inmeyi kesinlikle düşünmüyor.Aboubakar ilk olarak 2016'da 2.5 milyon Euro kiralama bedeli, 3.3 milyon Euro garanti ücret ve 4 bin Euro puanbaşı 'bonus'larla Beşiktaş'a geldi.Kamerunlu futbolcu Eylül 2020'de geri döndü ancak sözleşmesinin otomatikman uzamasına bir maç kala sakatlanınca Al Nassr'a geri döndü. 'Abou' Ocak 2023'te 3. kez döndü.3.1 milyon Euro garanti ücretli kontratı 2025 yazında bitecek.Deneyimli isim bu sezon oynadığı 22 maçta 11 gol, 3 asistlik performans sergiledi.