Gremio'dan Aboubakar açıklaması: ''İstiyoruz!''

Beşiktaş'taki akıbeti merak edilen Kamerunlu hücum oyuncusu Vincent Aboubakar hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Gremio Başkanı Alberto Guerra, Aboubakar ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Gremio'dan Aboubakar açıklaması: ''İstiyoruz!''
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12 Ocak 2024 09:00
Son güncelleme 12 Ocak 2024 09:58
Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan isimlerden Vincent Aboubakar için sıcak bir gelişme yaşandı.

Gremio Başkanı Alberto Guerra, GauchaZH web sitesine verdiği röportajda hayalinin Vicent Aboubakar olduğunu doğruladı.

''ABOUBAKAR'I İSTİYORUZ''

Guerra, Kamerunlu yıldız için, "Menajerlerin onu Afrika Uluslar Kupası'ndan sonra Premier Lig'e götürme planı var. Bu seviyedeki bir futbolcu için bu tip talepler normal. Onu çok istiyorum ve bunu Ocak ayında yüksek bir olasılık olarak görüyorum. Oyuncuyu mümkün olduğu kadar çabuk duyurmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ KARİYERİ

31 yaşındaki Aboubakar, Beşiktaş formasıyla 105 maçta 59 gol atarken, 14 de asist yaptı. 

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