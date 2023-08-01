Gremio açıkladı, Joao Pedro imzaya gidiyor

Brezilya ekibi Gremio, Fenerbahçeli Joao Pedro ile anlaşmaya vardığını ve sağlık kontrolleri sonrası resmi imzaların atılacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Gremio açıkladı, Joao Pedro imzaya gidiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Ağustos 2023 02:33
Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Joao Pedro Gremio ile resmen anlaşmaya vardı.

Brezilya kulübünün yaptığı açıklamada oyuncuyla anlaşmaya varıldığı duyuruldı. Transferin tamamlanması için oyuncunun Brezilya'ya hareket ettiği ve Salı günü Porto Allegre'ye ulaşacağı kaydedildi. 2 Ağustos günü ise sağlık kontrollerinin olduğu ifade edildi.

MALİYETLER HENÜZ AÇIKLANMADI

Sağlık kontrollerinde herhangi bir sorun yaşanmadığı takdirde resmi sözleşmenin yapılacağı aktarıldı. Brezilya kulübü, transferin maliyetine ilişkin ise henüz resmi açıklama yapmadı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe, Joao Pedro'yu geçen sezon Cagliari'den kadrosuna katmıştı. Deneyimli futbolcu, sarı-lacivertli forma altında 28 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery