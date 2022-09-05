Grekoromen milliler, turnuva öncesi konuştu

Sırbistan'da 10-18 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek Grekoromen Milli Takımı, organizasyon öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Sarıyer Mersinli Ahmet Kamp Eğitim Merkezi'nde düzenlenen medya gününde, teknik ekibin yanı sıra milli güreşçiler Rıza Kayaalp, Metehan Başar, Ali Cengiz, Burhan Akbudak, Yunus Emre Başar, Selçuk Can, Murat Fırat, Ahmet Uyar, Kerem Kamal ve Ekrem Öztürk yer aldı.
Burada açıklamada bulunan sporculardan Kerem Kamal, çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirtti.
Bu sezon katıldığı 4 organizasyonda da altın madalyaya ulaştığını aktaran Kerem, "Artık son viraja geldik, yaklaşık 1 hafta sonra Dünya Şampiyonası var. Hem fiziksel hem de psikolojik olarak kendimizi hazır hissediyoruz. Sarıyer bizim kendi evimiz gibi. Takımımızda çok büyük şampiyon abilerimiz var, Rıza abi gibi Metehan abi gibi. Bu sene ben ve Murat Fırat arkadaşımız Avrupa şampiyonu oldu. Bu sene çok güzel bir ruh yakaladığımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.
Şampiyonadan güzel sonuçlarla ayrılacaklarına inandıklarını aktaran Kerem, şunları kaydetti:
"Uzun yıllardır kırılmayan bir rekoru kırıp takım halinde Dünya Şampiyonu olmak istiyoruz. Hem ekip hem takım olarak elimizden gelen bütün gayreti gösterdik. İnşallah sonuçlarda güzel olur. Her sporcunun hayali olimpiyattır. 2020 Olimpiyatları'na katıldım fakat madalya alamadım. 2024 Paris'e hazırlanıyoruz. Önceliğim Dünya Şampiyonası. Sağlam adımlarla gitmek istiyorum. Sezonu güzel şekilde kapatıp yeni sezona moralli girmek istiyoruz. Bazı şeyler söylendiğinde büyüsü kaçıyor. Madalya sayısı vermek istemiyorum. Güzel bir takımız çok güzel sonuçlar alabiliriz ama bu spor. Şampiyona, 2024 Paris'in küçük versiyonu diyebilirim çünkü aynı rakiplerim."
Murat Fırat ise Türkiye'yi en güzel şekilde temsil etmek istediğini aktararak, şöyle konuştu:
"Çalışmalarımız güzel geçti. Önümüzde Dünya Şampiyonası var. Ülkemi en güzel şekilde temsil etmek istiyorum. 60 kiloda Kerem kardeşim Avrupa şampiyonu oldu. 67'de ise ben oldum. Bu sıkleti şimdi ben temsil ediyorum. Bu şampiyonada en güzel şekilde bayrağımızı göndere çekmek istiyorum. Takım olarak çok iyi bir takımız. Herkes şampiyon olmaya geliyor bizim amacımız da belli. Benim sıklet Olimpiyat sıkleti. İnşallah ülkemi temsil etmek istiyorum. İlk adım Dünya şampiyonası. Orada derece alarak Olimpiyatlara gitmek istiyorum."
Milli takım adına 82 kiloda mücadele edecek Burhan Akbudak da üçüncü kez takım halinde Dünya Şampiyonluğu sevinci yaşatacaklarını ifade etti.
Avrupa Şampiyonası'ndaki 16 madalyayı 17'ye çıkardıklarını hatırlatan Burhan, "Dünya şampiyonasında daha önce 2 kez şampiyon olmuşuz, biz bu yıl üçüncüsünü yaşatacağız inşallah. Kişisel olarak şampiyon olmak istiyorum. Olimpiyat öncesi ciddi bir sınav. Dünya Şampiyonaları her zaman zordur ama bundan sonraki sene Olimpiyat için vize veriyor, asıl hedef orası. Oraya daha sıkı hazırlanıp olimpiyatlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Çok güçlü bir ekip olduklarını belirten Metehan Başar ise şunları dile getirdi:
"Burada hedefimiz takım halinde şampiyon olmak. Avrupa Şampiyonası çok başarılı geçti. Burada ferdi olarak şampiyon olmak istiyorum. Son Dünya şampiyonlarında başarılıyız. Benim şu an kendi takımıma inancım tam. Takım halinde şampiyon olarak ülkemize döneceğiz. Bu Dünya Şampiyonası seneye olimpiyat süresi için en büyük prova. Vizeler seneye alınacak. Burada alınacak neticeler seneye ne yapacağımızı gösterecek. Her sporcu gibi hedefim Olimpiyatta altın madalya almak. Seneye olimpik kilolarda vizeleri alıp orada altın madalya almak istiyoruz."
Sarıyer Mersinli Ahmet Kamp Eğitim Merkezi'nde düzenlenen medya gününde, teknik ekibin yanı sıra milli güreşçiler Rıza Kayaalp, Metehan Başar, Ali Cengiz, Burhan Akbudak, Yunus Emre Başar, Selçuk Can, Murat Fırat, Ahmet Uyar, Kerem Kamal ve Ekrem Öztürk yer aldı.
Burada açıklamada bulunan sporculardan Kerem Kamal, çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirtti.
Bu sezon katıldığı 4 organizasyonda da altın madalyaya ulaştığını aktaran Kerem, "Artık son viraja geldik, yaklaşık 1 hafta sonra Dünya Şampiyonası var. Hem fiziksel hem de psikolojik olarak kendimizi hazır hissediyoruz. Sarıyer bizim kendi evimiz gibi. Takımımızda çok büyük şampiyon abilerimiz var, Rıza abi gibi Metehan abi gibi. Bu sene ben ve Murat Fırat arkadaşımız Avrupa şampiyonu oldu. Bu sene çok güzel bir ruh yakaladığımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.
Şampiyonadan güzel sonuçlarla ayrılacaklarına inandıklarını aktaran Kerem, şunları kaydetti:
"Uzun yıllardır kırılmayan bir rekoru kırıp takım halinde Dünya Şampiyonu olmak istiyoruz. Hem ekip hem takım olarak elimizden gelen bütün gayreti gösterdik. İnşallah sonuçlarda güzel olur. Her sporcunun hayali olimpiyattır. 2020 Olimpiyatları'na katıldım fakat madalya alamadım. 2024 Paris'e hazırlanıyoruz. Önceliğim Dünya Şampiyonası. Sağlam adımlarla gitmek istiyorum. Sezonu güzel şekilde kapatıp yeni sezona moralli girmek istiyoruz. Bazı şeyler söylendiğinde büyüsü kaçıyor. Madalya sayısı vermek istemiyorum. Güzel bir takımız çok güzel sonuçlar alabiliriz ama bu spor. Şampiyona, 2024 Paris'in küçük versiyonu diyebilirim çünkü aynı rakiplerim."
Murat Fırat ise Türkiye'yi en güzel şekilde temsil etmek istediğini aktararak, şöyle konuştu:
"Çalışmalarımız güzel geçti. Önümüzde Dünya Şampiyonası var. Ülkemi en güzel şekilde temsil etmek istiyorum. 60 kiloda Kerem kardeşim Avrupa şampiyonu oldu. 67'de ise ben oldum. Bu sıkleti şimdi ben temsil ediyorum. Bu şampiyonada en güzel şekilde bayrağımızı göndere çekmek istiyorum. Takım olarak çok iyi bir takımız. Herkes şampiyon olmaya geliyor bizim amacımız da belli. Benim sıklet Olimpiyat sıkleti. İnşallah ülkemi temsil etmek istiyorum. İlk adım Dünya şampiyonası. Orada derece alarak Olimpiyatlara gitmek istiyorum."
Milli takım adına 82 kiloda mücadele edecek Burhan Akbudak da üçüncü kez takım halinde Dünya Şampiyonluğu sevinci yaşatacaklarını ifade etti.
Avrupa Şampiyonası'ndaki 16 madalyayı 17'ye çıkardıklarını hatırlatan Burhan, "Dünya şampiyonasında daha önce 2 kez şampiyon olmuşuz, biz bu yıl üçüncüsünü yaşatacağız inşallah. Kişisel olarak şampiyon olmak istiyorum. Olimpiyat öncesi ciddi bir sınav. Dünya Şampiyonaları her zaman zordur ama bundan sonraki sene Olimpiyat için vize veriyor, asıl hedef orası. Oraya daha sıkı hazırlanıp olimpiyatlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Çok güçlü bir ekip olduklarını belirten Metehan Başar ise şunları dile getirdi:
"Burada hedefimiz takım halinde şampiyon olmak. Avrupa Şampiyonası çok başarılı geçti. Burada ferdi olarak şampiyon olmak istiyorum. Son Dünya şampiyonlarında başarılıyız. Benim şu an kendi takımıma inancım tam. Takım halinde şampiyon olarak ülkemize döneceğiz. Bu Dünya Şampiyonası seneye olimpiyat süresi için en büyük prova. Vizeler seneye alınacak. Burada alınacak neticeler seneye ne yapacağımızı gösterecek. Her sporcu gibi hedefim Olimpiyatta altın madalya almak. Seneye olimpik kilolarda vizeleri alıp orada altın madalya almak istiyoruz."
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