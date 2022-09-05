Grekoromen milliler, turnuva öncesi konuştu

Sırbistan'da 10-18 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek Grekoromen Milli Takımı, organizasyon öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.Sarıyer Mersinli Ahmet Kamp Eğitim Merkezi'nde düzenlenen medya gününde, teknik ekibin yanı sıra milli güreşçiler Rıza Kayaalp, Metehan Başar, Ali Cengiz, Burhan Akbudak, Yunus Emre Başar, Selçuk Can, Murat Fırat, Ahmet Uyar, Kerem Kamal ve Ekrem Öztürk yer aldı.Burada açıklamada bulunan sporculardan Kerem Kamal, çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirtti.Bu sezon katıldığı 4 organizasyonda da altın madalyaya ulaştığını aktaran Kerem,ifadelerini kullandı.Şampiyonadan güzel sonuçlarla ayrılacaklarına inandıklarını aktaran Kerem, şunları kaydetti:Murat Fırat ise Türkiye'yi en güzel şekilde temsil etmek istediğini aktararak, şöyle konuştu:Milli takım adına 82 kiloda mücadele edecek Burhan Akbudak da üçüncü kez takım halinde Dünya Şampiyonluğu sevinci yaşatacaklarını ifade etti.Avrupa Şampiyonası'ndaki 16 madalyayı 17'ye çıkardıklarını hatırlatan Burhan,değerlendirmesinde bulundu.Çok güçlü bir ekip olduklarını belirten Metehan Başar ise şunları dile getirdi: