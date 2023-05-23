Grekoromen güreşçiler, Türkiye Şampiyonası'nda mindere çıkacak

Tevfik Kış-Kenan Şimşek Büyükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası, Ordu'da düzenlenecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Grekoromen güreşçiler, Türkiye Şampiyonası'nda mindere çıkacak
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23 Mayıs 2023 13:15
Tevfik Kış-Kenan Şimşek Büyükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası, Ordu'da düzenlenecek.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'ndaki şampiyona 25-27 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Şampiyonanın teknik toplantısı ise yarın yapılacak.

Sporcular 55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 97 ve 130 kilo sıkletlerinde Türkiye şampiyonu olmak için mücadele edecek.

Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası, 18-21 Mayıs tarihlerinde Zonguldak'ta düzenlenmişti.

 

 
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