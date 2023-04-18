Grekoromen güreşçiler, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı

Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek Grekoromen Milli Takımı, hazırlıklarını tamamladı.



Başkent Zagreb'de devam eden Avrupa Şampiyonası'nda grekoromen stil müsabakaları 21 Nisan Cuma günü başlayacak. Bolu kampının ardından son hazırlıklarını Ankara'da yapan grekoromen güreşçiler, yarın Hırvatistan'a gidecek.



Milli sporcu Rıza Kayaalp, Elmadağ Kamp Eğitim Merkezi'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şampiyonanın dün serbest stil müsabakalarıyla başladığını, Grekoromen Milli Takımı olarak bayramda mindere çıkacaklarını söyledi.



Kariyerinde 11 kez Avrupa şampiyonluğu yaşayan Rıza, 12 Avrupa şampiyonluğu bulunan Rus Aleksandr Karelin'in rekoruna ortak olmak istediğini dile getirdi.



Avrupa şampiyonalarında toplam madalya sayında ise rekor kırmayı hedeflediğini belirten Rıza, şu ifadeleri kullandı:



"Benim için bu şampiyonanın ayrı bir önemi var. Rekor için Avrupa Şampiyonası'na gidiyorum. (Karelin ile) Final sayımız aynı ama benim bir ikinciliğim var. İnşallah 12. Avrupa şampiyonluğumu elde edip, toplamda 13 madalyayla Avrupa şampiyonalarının en çok madalya kazanan sporcusu olmak istiyorum. Bunun için gerekli hazırlıkları yaptık. Mindere çıkıp elimizden geleni yapacağız, savaşacağız. Her zaman yaptığımız gibi alnımızın akıyla ülkemize dönmek için mücadelemizi vereceğiz. Büyük bir şampiyonun rekorunu kırabilmek benim için de gurur verici olacak."



Rıza Kayaalp, takım halinde de şampiyonluk hedeflediklerini vurgulayarak, "Takımımız çok iyi. En az 5-6 madalya alabileceğimizi umuyorum. Sonuçta dünya şampiyonu bir takımımız var. Kadro da neredeyse aynı. Takım halinde de şampiyonlukla dönmek istiyoruz. Bayramda şampiyonluk yaşamak, ailemize, ülkemize bunu yaşatmak daha gurur verici olacak. İnşallah istediğimiz gibi olur. Bayramda ailemin yanında olamasam da inşallah şampiyonluk, rekor sevincini hep beraber yaşarız." diye konuştu.



Karaali: "İnşallah milletimize çifte bayram yaşatırız"



Grekoromen Milli Takımı Teknik Direktörü Erdoğan Karaali, iyi bir hazırlık süreci geçirdiklerini dile getirerek, "Yarın yola çıkacağız. İyi, tecrübeli bir takıma sahibiz. Takım halinde son dünya şampiyonuyuz. Sadece iki sıkletimizde değişiklik yaptık. Diğer arkadaşlarımız tecrübeli. Avrupa Şampiyonası'nda da en iyi sonucu alacağımızı ümit ediyorum. İnşallah milletimize çifte bayram yaşatırız. Beklenti yüksek, hedefimiz takım halinde Avrupa şampiyonu olmak." değerlendirmesinde bulundu.



Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde Türkiye'yi 55 kiloda Adem Burak Uzun, 60 kiloda Kerem Kamal, 63 kiloda Mehmet Çeker, 67 kiloda Murat Fırat, 72 kiloda Selçuk Can, 77 kiloda Yunus Emre Başar, 82 kiloda Burhan Akbudak, 87 kiloda Ali Cengiz, 97 kiloda Metehan Başar ve 130 kiloda Rıza Kayaalp temsil edecek.





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