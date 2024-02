Grekoromen Güreş Milli Takımı, yurda döndü

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 6 madalya ile şampiyon Türkiye Grekoromen Güreş Milli Takımı, Türk Hava Yolları (THY) ait uçakla İstanbul'a geldi. Milli Takım kafilesi İstanbul Havalimanı'nda şampiyonluk kupasıyla poz verdi. Kariyerinde ilk kez altın madalya kazanan Alperen Berber ve Selçuk Can çok mutlu olduklarını söyledi.



"TARİF EDİLMEZ BİR DUYGU"



18 yaşında altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu olan Alperen Berber, "Çok mutluyum, çok gururluyuz, bu başarımı Türkiye'ye armağan ediyorum. 18 yaşında grekoromen şampiyonu oldum. Tarif edilemez bir duygu. O an ne olduğunu anlayamıyorsun. Yeni yeni fark etmeye başlıyorum" dedi. Bir diğer şampiyon sporcu Selçuk Can ise, "Kariyerimde ilk defa Avrupa şampiyonluğu yaşıyorum. Daha önce Avrupa şampiyonluğunda üçüncülük madalyalarım vardı. Ama bir türlü kendimizi finale atamıyorduk. Bu kez şeytanın bacağını kırdık ve şampiyon olduk. Avrupa ve dünya şampiyonu bir takımız. Bu sene tekrar üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olduk. Mükemmel bir takımımız var, üzerimizde emeği olan bütün hocalarımıza ve antrenörlerimize çok teşekkür ediyorum. Önümüzde olimpiyatlar var, bunun için çalışmalara başlayacağız" diye konuştu.



"OLİMPİYATLARA BU KEZ AVRUPA İKİNCİSİ OLARAK GİDİYORUM"



Grekoromen stil 130 kiloda gümüş madalya alan milli sporcu Rıza Kayaalp ise, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Oraya rekor için gitmiştim, onun için de iyi hazırlanmıştım. Rakibimden üstün olduğumu da biliyordum. Orada dışarı çıkmayalım diye rakibin üstüne gittik, orada talihsiz bir oyunla karşılaştım. Tabi ki üzüntülüyüm. Ama Avrupa'da 14'üncü finalimi yaptım. Bu da nerden bakarsan inanılmaz bir başarı. Her sene hep şunu söyledim, son üç olimpiyattır her olimpiyata Avrupa ve dünya şampiyonu olarak gidiyordum, bu kez Avrupa ve Dünya ikincisi olarak gidiyorum. Belki bu sefer olimpiyat şampiyonluğu nasip olur inşallah" dedi.



"BU İKİNCİLİK BENİ DAHA DA HIRSLANDIRACAK"



Rakiplerine karşı daha güçlü olduğunu ifade eden Kayaalp, "Bazen bazı hatalar olabiliyor. Bunu daha önceki yıllarda da yaşadım. Önemli olan psikolojiyi bozmadan kendimin daha iyi olduğunu hissederek çalışmalara devam etmek. Olimpiyatlara konsantre olup altın madalya kazanmak hayalim var. Önümüzde 5-6 aylık süre var. Bütün hazırlıklarım o yönde olacak. Orada dakika dakikasına saniye saniyesine rakibime saldırarak maçları almak istiyorum. Bunu yapacak gücüm kuvvetim var. Zaten her şampiyonluktan sonra şımaran bir sporcu olmadım. Bu yenilgiden sonra da yaptığım işe küsecek bir insan değilim. Daha da hırslandıracak beni her zaman. Takım halinde de güzel bir başarı elde ettik. Takım halinde bu sene de şampiyon olduk. Genç kardeşlerimiz Avrupa şampiyonu oldular. Onlar, bizler bıraktıktan sonra da madalya kazanmaya, şampiyon olmaya devam edecek" şeklinde konuştu.



"İÇİMDEN O AN O BAYRAĞI ÖPMEK GELDİ"



Yarı final müsabakasının sonunda rakibi Beka Kandelaki'nin formasındaki Azerbaycan bayrağını öpmesiyle ilgili sorulan soru üzerine Rıza Kayaalp, şunları söyledi: "Azerbaycan'la iki devlet, tek milletiz. O anlık gerçekleşen bir şeydi. Geçen sene de biz finalde karşılaşmıştık. Ondan önceki sene de yarı finalde karşı karşıya gelmiştik. Son üç Avrupa Şampiyonası'nda Azerbaycanlı sporcularla karşılaşıyorum. Güzel bir mücadele oldu, ondan sonra da o an içimden o bayrağı öpmek geldi. Zaten Azerbaycan sevgisi olan bir insanım. Bir çok maç Türkiye ve Azerbaycan bayrağı ile tur attım."