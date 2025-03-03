Grekoromen Güreş Milli Takımı'ndan ikincilik!

Grekoromen Güreş Milli Takımı, Arnavutluk'taki turnuvada 2'nci oldu. Son gün 4 madalya kazanan Türk sporcular, organizasyonu 3 altın, 3 gümüş, 1 bronz madalyayla tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Grekoromen Güreş Milli Takımı'ndan ikincilik!
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03 Mart 2025 02:17
Arnavutluk'ta düzenlenen Muhamet Malo Turnuvası'nı Türk sporcular; 3 altın, 3 gümüş, 1 bronz madalyayla tamamladı.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Tiran'da yapılan organizasyonun son günündeki grekoromen müsabakalarında mindere çıkan Türk sporcular, 4 madalya kazanırken, organizasyonu ikinci sırada tamamladı.

Organizasyonda 63 kiloda güreşen Kerem Kemal'dan sonra Emre Mutlu (55 kilo) ve Burhan Akbudak (82 kilo) da şampiyonluğa ulaştı. Mehmet Mustafa Şahin (72 kilo) ve Muhammed Hamza Bakır (130 kilo) ise gümüş madalyayı boynuna taktı.

Elvira Süleyman Kamaloğlu kadınlar 57 kiloda gümüş, Feyzullah Aktürk ise serbest stil 92 kiloda bronz madalya almıştı.

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