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Gregoire Defrel'den Galatasaray itirafı

Gregoire Defrel, Çizme basınına verdiği röportajda Galatasaray'dan teklif aldığını doğruladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Gregoire Defrel'den Galatasaray itirafı
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21 Şubat 2019 14:53
Pato, Tetteh ve Alan'ın transferlerinin gerçekleşmemesi sonrasında golcü transferinde rotasını bir süre İtalya'ya çeviren Galatasaray'ın Sampdoria'da kiralık olarak oynayan Gregoire Defrel için temaslarda bulunduğu iddia edilmişti.

27 yaşındaki Fransız golcü Grégoire Defrel, Çizme basınına verdiği röportajda Galatasaray'dan teklif aldığını doğruladı.

"OCAK'TA AYRILMAYI HİÇ DÜŞÜNMEDİM"

Defrel'e Sassuolo, SPAL, Atalanta ve Galatasaray iddiaları sorulurken, "Bu teklifler beni kötü etkilemedi, sakinliğimi kaybetmedim. Menajerimle her gün konuşuyorduk ama Ocak'ta ayrılmayı hiç düşünmedim." dedi.

Bonservisi Roma'da olan Defrel'in Galatasaray'a gelebilmesi için kiralık sözleşmesini feshetmesi gerekiyordu. Sarı kırmızılılar da daha sonra Diagne ve Mitroglou'nu kadrosuna katmıştı

Grégoire André Defrel bu sezon 23 Serie A maçında 6 gol atıp 2 asist yaptı. Kariyerine Parma altyapısında başlayan Defrel, sırasıyla Foggia, Cesena, Sassuolo ve Roma formalarını giydi.

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