Gregoire Defrel'den Galatasaray itirafı

Pato, Tetteh ve Alan'ın transferlerinin gerçekleşmemesi sonrasında golcü transferinde rotasını bir süre İtalya'ya çeviren Galatasaray'ın Sampdoria'da kiralık olarak oynayan Gregoire Defrel için temaslarda bulunduğu iddia edilmişti.27 yaşındaki Fransız golcü Grégoire Defrel, Çizme basınına verdiği röportajda Galatasaray'dan teklif aldığını doğruladı.Defrel'ededi.Bonservisi Roma'da olan Defrel'in Galatasaray'a gelebilmesi için kiralık sözleşmesini feshetmesi gerekiyordu. Sarı kırmızılılar da daha sonra Diagne ve Mitroglou'nu kadrosuna katmıştıGrégoire André Defrel bu sezon 23 Serie A maçında 6 gol atıp 2 asist yaptı. Kariyerine Parma altyapısında başlayan Defrel, sırasıyla Foggia, Cesena, Sassuolo ve Roma formalarını giydi.