Gregg Popovich, yine tarihe geçti!

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Gregg Popovich, San Antonio Spurs'ün Oklahoma City Thunder'a karşı 154-147'lik çift uzatma periyodu galibiyetiyle, kariyerindeki 1.222. maçını kazanmış oldu ve tüm zamanların NBA koçluk galibiyetlerinde Jerry Sloan'ı geçerek üçüncü sıraya yerleşti.Maçta, LaMarcus Aldridge'den 56 sayı geldi ve bu sayı, Tony Parker'ın 2008'de bir maçta 44 sayı atmasından beri bir Spurs oyuncusundan gelen en yüksek sayı miktarıydı. Aldridge'in bu performansı, aynı zamanda 2000 yılında Shaquille O'Neal'ın yaptığından bu yana 3 sayı isabetsiz atılan en çok sayı miktarıydı.İki takımın bir maçta toplamda en az 300 sayı ürettiği son yıl, All-Star maçları dahil edilmezse 2006 yılıydı. Spurs ayrıca gecede 16/19 üçlük isabetiyle oynayarak, bir takımın en az 15 üçlük denediği bir maçta yakaladığı en yüksek üçlük isabeti yüzdesini yakaladı.