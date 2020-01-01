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Gregg Popovich, Nets koçluğu için ciddi bir aday mı?

San Antonio Spurs koçu Gregg Popovich'in Brooklyn Nets'in koçluk işiyle bağlantılı olduğu bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
San Antonio Spurs koçu Gregg Popovich'in Brooklyn Nets'in koçluk işiyle bağlantılı olduğu bildirildi.

Nets, 2020 playofflarından elendiği için, başantrenörlük aramalarına yakın zamanda başlayacak.

ESPN'den Jackie MacMullan, genel menajer Sean Marks'ın sürekli olarak bu iş için Jacque Vaughn'u ciddi şekilde düşündüğünü söylemişti.

Ancak kaynaklara göre, takımın süper yıldızları Kevin Durant ve Kyrie Irving, Tyronn Lue veya Popovich gibi daha yüksek profilli bir başantrenörle ilgileniyor. MacMullan, hem Lue hem de Popovich'in boştaki iş ile ilgili adaylar arasında olduğunu belirtiyor.

Marks'ın, Spurs ile birlikte geçirdikleri zamanlardan beri Popovich ile önceden bir çalışma ilişkisi bulunuyor. Popovich, 1994 yılından beri Spurs'te önce genel menajer, sonra da başantrenör olarak çalışıyor. Popovich, San Antonio'nun Orlando'daki playoff çekişmesinden elenmesinin ardından, 2020-21 sezonunda koçluğa devam edeceğini söylemişti.


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