Gregg Popovich: "LaMarcus Aldridge, Tim Duncan gibi"

San Antonio Spurs Başantrenörü Gregg Popovich, LaMarcus Aldridge'i Tim Duncan'a benzetti.



San Antonio Express News'tan Jeff McDonald'a konuşan Popovich, "Tim Duncan gibi oldu. Skorunu üretiyor, ribaunt alıyor, savunma yapıyor. Her akşam yapıyor bunları, çünkü çok büyük bir profesyonel!" ifadelerini kullandı.



LaMarcus Aldridge, Kawhi Leonard'ın takaslanması, Tony Parker'ın gidişi ve Manu Ginobili'nin jübilesi sonrası DeMar DeRozan ile birlikte takımın en büyük yıldızı oldu.



Kariyerinin tamamını power forvet olarak geçirdikten sonra geçen sezon pivot oynayan Aldridge, MVP adaylarından biri haline gelmişti. All-Star uzun, geçen sezon 75 maçta 23.1 sayı, 8.5 ribaunt ve 2 asist ortalamalarıyla oynadı.



