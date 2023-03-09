NBA'in eski oyuncularından Greg Oden, NBA kariyerinde sakatlıkları sebebiyle bir türlü başarıya ulaşamamasının kendisine yaşattıkları hakkında konuştu.



Eski Ohio State Üniversitesi yıldızı Oden, bir zamanlar NBA'in en iyi pivotu adayı olacak gibi görünse de, sakatlıklar ve diğer sorunlar sebebiyle bu hedefine asla ulaşamamıştı.



Yedi sene NBA'de oynayan, ancak yıkıcı diz sakatlıkları nedeniyle dört yılı kaçıran Oden, NBA kariyerinin kendisini nasıl etkilediğini, The Ringer'dan Mirin Fader'a anlattı:



"Çok aciz hissetmiştim. Birçok insanı hayal kırıklığına uğrattığımı, Portland'ı, tüm personeli ve organizasyonu yarı yolda bıraktığımı düşünmüştüm. Ailemi, bana koçluk yapan ve bana inanan herkesi hayal kırıklığına uğratmış gibi hissetmiştim."



Oden ayrıca, bu sorunların ağrı kesici ve alkol bağımlılığı gibi bir dizi kişisel soruna yol açtığını ve "ezik gibi hissettiği" için, utancından yüzünü gizlemek adına sürekli kapüşonlu giydiğini ekledi.



Lakin Oden, geçtiğimiz yaz eski kolej koçu ve şimdiki Butler Bulldogs ekibinin başantrenörü Thad Matta tarafından aldığı yardımcı koçluk teklifini kabul ettiğini ve şu anda işinden oldukça keyif aldığını açıkladı:



"Eğlenceli. Zor biraz, ama gerçekten zevk alıyorum."





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