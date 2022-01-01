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Greg Monroe, Utah ile 10 günlük kontrat yaptı!

Tecrübeli pivot Greg Monroe, Utah Jazz ile 10 günlük sözleşme imzalamayı kabul etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Tecrübeli pivot Greg Monroe, Utah Jazz ile 10 günlük sözleşme imzalamayı kabul etti.

Monroe, Şubat ayında Milwaukee Bucks ile 10 günlük bir kontrat imzalamıştı.

Monroe en son, G League'de Capital City Go Go ekibinin formasını giymişti.


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