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Greg Monroe, Utah ile 10 günlük kontrat yaptı!
Greg Monroe, Utah ile 10 günlük kontrat yaptı!
Tecrübeli pivot Greg Monroe, Utah Jazz ile 10 günlük sözleşme imzalamayı kabul etti.
Haber;
Sporx.com,
Fotoğraf;
NBA.com
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Monroe, Şubat ayında Milwaukee Bucks ile 10 günlük bir kontrat imzalamıştı.
Monroe en son, G League'de Capital City Go Go ekibinin formasını giymişti.
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