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Greg Monroe, Toronto yolcusu

Birden fazla rapora göre Greg Monroe, Toronto Raptors ile bir yıllığı 2.2 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı.

Birden fazla rapora göre Greg Monroe, Toronto Raptors ile bir yıllığı 2.2 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı.

Monroe'nun ilk beş pivotu Jonas Valanciunas'ın yedeği olarak benchten gelmesi bekleniyor.

28 yaşındaki oyuncu, önceki sezon formasını giydiği üç takım için 51 maçta ortalama 10.3 sayı, 6.9 ribaund ve 2.2 asist ile oynadı. Sezona, Kasım ayında kendisini Phoenix Suns'a takas eden Milwaukee Bucks ile başladı. Suns, şubat ayında kendisini serbest bıraktıktan sonra Monroe, Boston Celtics ile kontrat imzaladı.

Celtics ile oynadığı 11 playoff maçında Monroe, 4,8 sayı ve 3,2 ribaunt ortalamaları yakaladı.

Monroe, 2010 Draftında Detroit Pistons tarafından yedinci sırada seçildi ve kariyerindeki sekiz NBA sezonunda ortalama 13.7 sayı, 8.6 ribaunt, 2.3 asist ve 1.1 top çalma ile oynadı.




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