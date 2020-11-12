Greg Clarke, FIFA asbaşkanlığı görevinden de istifa etti

İngiltere Futbol Federasyonu (FA) başkanlığından istifa eden Greg Clarke, iki gün sonra FIFA asbaşkanlığı görevinden de istifa etti.

Haber; AA
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Greg Clarke, FIFA asbaşkanlığı görevinden de istifa etti
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12 Kasım 2020 16:41
Greg Clarke, İngiltere Futbol Federasyonu (FA) başkanlığından istifa etmesinden iki gün sonra FIFA asbaşkanlığı görevini de bıraktı.

İngiltere Parlamentosu'nun bünyesindeki bir çevrim içi toplantıda sarf ettiği ayrımcı sözler sonrası, 2016'dan beri yürüttüğü FA başkanlığından ayrılmak zorunda kalan Clarke, FIFA Konseyi'ndeki koltuğunu da kaybetti.

37 üyesi bulunan FIFA Konseyi'ndeki 8 asbaşkandan biri olan Clarke, bu görevden de istifa etti.



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