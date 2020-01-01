Green'e Jordan'ı en çok hatırlatan kişi: Popovich!

Los Angeles Lakers şutör guardı Danny Green, kendisine Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ı en çok hatırlatan kişi olarak bir oyuncunun değil, San Antonio Spurs döneminden eski koçu Gregg Popovich'in ismini verdi.



Green de herkes gibi, Bulls hanedanlığı hakkında olan "The Last Dance" belgeselini izledi ve Jorda'ın ne tür bir oyuncu ve rekabetçi olduğunu yakından görmüş oldu.



32 yaşındaki oyuncu, Ros Gold-Onwude ile yaptığı röportajda kendisine Jordan'ı hatırlatan kişiyi açıkladı:



"Kesinlikle Pop. O olmak zorunda. Çünkü duygularını umursamaz. Michael Jordan olmak için kaba olmanız lazım. Çok fazla adam öyle değil. Kobe vardı, Rondo o adamlardan biriydi, umurunda olmaz."



Bu sezon Green, Spurs ve Toronto Raptors ile başardıktan sonra üçüncü bir takımla üçüncü şampiyonluğunu kazanmaya odaklanıyor. Lakers formasıyla da ortalama 8.2 sayı, 3.4 ribaund ve 1.4 asist ile oynuyor.



Los Angeles, Batı Konferansı'nda 49 galibiyet ve 14 mağlubiyetle, 44-20'lik olan şehirdeki rakipleri Clippers'ın gerisinde yer alıyor.



