Green'e göre, Anthony Davis ile Tim Duncan'ın farkları!

Los Angeles Lakers guardı Danny Green, takım arkadaşı Anthony Davis ile eski San Antonio Spurs efsanesi Tim Duncan arasındaki en büyük farkı anlattı.



Green, Raja Bell ve Logan Murdock ile "Real Ones" isimli podcast'te yer alırken, Duncan ve Davis ile çalma arasındaki farkları analiz etti:



"AD'nin Timmy ile kıyaslanabileceğine inanamıyorum. Timmy'den daha iyi olduğunu söylemiyordum, AD ile pek çok benzerlik olduğunu söylüyordum. Bu daha iyi bir kariyeri olduğu anlamına gelmez. Şu anda AD bence, Timmy'den biraz daha iyi bir top hakimiyetine sahip... Bu onun Timmy'den daha iyi olduğu anlamına gelmez.



Anthony, muhtemelen çok yetenekli olduğunu biliyor, ama bu Timmy ile aynı IQ'ya, aynı güce ve zihniyete sahip olduğu anlamına gelmez. Timmy inanılmaz bir adamdı… AD'nin bence hala çok yolu var. Ancak Timmy, pozisyonunda açıkça tüm zamanların en iyisiydi."



Sessiz kişiliği nedeniyle Duncan, NBA hayranları tarafından büyüklüğünden fazla bahsedilmeyen bir isim olsa da, bu durum efsane bir oyuncu olduğu ve kariyerinde aynı takım ile beş NBA şampiyonluğu kazandığı gerçeğini değiştirmiyor.



