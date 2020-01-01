Green'e, Booker için yorumlarından ötürü 50 bin dolar ceza!

Golden State Warriors yıldızı Draymond Green'in, "Inside the NBA" programında Phoenix Suns yıldızı Devin Booker hakkında yaptığı yorumlardan ötürü, ligin "ayartmayı" önleme kuralını ihlal ettiği için 50 bin dolar para cezasına çarptırılacağı açıklandı.



Green, Booker'ın bubble performansıyla ilgili şu açıklamalarda bulunmuştu:



"Book'un ve Phoenix'in iyi oynadığını görmek harika, ama adamımı Phoenix'ten çıkarın. Onun için iyi değil, kariyeri için iyi değil. Adamımın her zaman harika basketbol oynayabileceği ve kazanabileceği bir yere gitmesi lazım."



Booker'ı Golden State'e doğru ayartmaya çalışıp çalışmadığı sorulduğunda ise, Green "belki" yanıtını vermişti.



Booker, Green'in yorumlarına yanıt vererek Suns taraftarlarının, kazanan bir oyuncu görmeyi hak ettiğini söyledi:



"Phoenix'te bulunduğumdan beri, şimdiki galibiyet başarısını elde edemedik, ancak hep destek vardı. Ve taraftarlara bunu borçluyuz, organizasyona borçluyuz."



