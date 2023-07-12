Green ve Hardy, "oldukça çekici takas parçaları" olarak görülüyor

Dallas Mavericks oyuncuları Josh Green ve Jaden Hardy'nin 'oldukça çekici takas parçaları' olarak görüldüğü iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Green ve Hardy, 'oldukça çekici takas parçaları' olarak görülüyor
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12 Temmuz 2023 15:34
Dallas Mavericks oyuncuları Josh Green ve Jaden Hardy'nin 'oldukça çekici takas parçaları' olarak görüldüğü iddia edildi.

Bu yaz Kyrie Irving'i kadroda tutan ve Grant Williams'ı ekleyen Dallas ekibi, hamlelerine bir yenisini ekleyebilir.

ESPN'den Tim MacMahon, 'Howdy Partners' isimli podcast'inde Green ve Hardy'nin ligde "oldukça çekici takas parçaları" olarak görüldüğünü bildirdi.

Dallas'ın Luka Dončić, Irving, Hardy, Tim Hardaway Jr., Seth Curry ve Green'e sahip olduğu düşünüldüğünde, iyi durumda olan guard ve forvet rotasyonundan bir oyuncusunu eksiltebileceği düşünülüyor.

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