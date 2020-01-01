Green: "Umarım Lakers, herkesi takımda tutar!"

Los Angeles Lakers guardı Danny Green, Lakers'ın 2020-21 sezonunda "herkesi takımda tutacağından" umutlu olduğunu söyledi.



Green, "Inside the Green Room" podcastinde, takımın tüm oyuncuları kadroda tutmasını istediğini belirtti:



"Sanırım herkesi tutacağız. Bu yıl yaptığımız şeyi yine yapacağız ve umuyorum ki bu bir bubble'ın içinde olmayacak. Bence çok özel bir grubuz ve bizim dışımızda hangi hamleler yapılırsa yapılsın, hangi takımlar daha iyi veya sağlıklı olursa olsun, yine de özel bir şey yapabiliriz. Golden State ve Brooklyn, daha sağlıklı olacaklar. Şu anda sahip olduğumuz parçalarla oldukça yetenekli olduğumuza inanıyorum.



10 serbest oyuncunun hepsini tutmak zor olacaktır, ancak çoğunluğu tutarsak, şu anda kadroda sahip olduğumuz çekirdekle, bence hala harika bir şeyler yapacak özel bir ekibimiz var."



