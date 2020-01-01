Green: "Uçaktan indiğimde, ağrı tüm vücudumu vurmuştu!"

Los Angeles Lakers guardı Danny Green, Lakers'ın playoff maratonu sırasında sakatlıklarla uğraştığını açıkladı.



Green, Lakers'ın playoff maratonu sırasında birkaç sakatlık yaşadığını ve ekibin sağlık personelinin bu sakatlıkları, sakatlık raporuna dahil etmemeye karar verdiğini söyledi.



Green, Silver Screen and Roll'da şu açıklamaları yaptı:



"Uçaktan indiğimde, tüm adrenalinin etkisi geçmiş ve tüm sakatlıklarım tekrar canlanmış gibiydi. Yeni doğmuş bir yavru geyik gibiydim. Bacaklarım uyuşmuştu. Kalçamda, aşilimde ve tüm vücudumda ağrıyı hissetmiştim. 'Kahretsin, tüm ilaçların ve adrenalinin etkisi geçmti' demiştim.



Kutlama yapmadan önce birkaç güne ihtiyacım vardı. İnsanlar 'Haydi gel, içelim' falan diyordu ama ben 'Yok, birkaç güne ihtiyacım var. Önce rahatlayıp biraz uyuyayım.' demiştim."



Green ve Lakers, NBA Finalleri'ne kadar yükselmiş ve son 10 yıldan beri ilk kez ve genel olarak 17. kez NBA şampiyonluğunu kazanmışlardı.



