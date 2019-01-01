Green, Toronto Raptors yüzüğünü almayan tek oyuncu!

Los Angeles Lakers guardı Danny Green'in, Toronto Raptors'ın 2019 kadrosundan şampiyonluk yüzüğünü almayan tek oyuncu olduğu ortaya çıktı.



Green'in 24 Mart'ta yüzüğünü alması gerekiyordu, ancak NBA 2019-20 sezonunu KOVID-19 nedeniyle bundan birkaç hafta önce askıya almıştı.



Raptors'ın yüzüğü L.A.'e göndermeyi teklif ettiği belirtildi, ancak TSN'den Josh Lewenberg'e göre, Green'in bu teklifi yüzüğü alırken hayranları ve takım arkadaşlarıyla Toronto'da olmak istediğinden ötürü kibarca reddetmişti:



"Plan, Danny Green'e 24 Mart'ta şehre geldiğinde maç öncesi bir törenle yüzüğünü sunmaktı - bu takvimin yayınlanmasından bu yana beklediği bir tarihti. 11 Mart'tan beri KOVID-19 salgını nedeniyle, bu maç asla oynanmadı ve Green'i yüzüğünü almayan tek oyuncu yaptı.



Raptors, yüzüğü L.A.'e göndermeyi teklif etti, ancak Green kibarca reddetti. Gelecek ay sezon Orlando'da planlandığı gibi devam ederse, iki ekibin tarafsız bir yerde toplanması da mümkün. Ancak Green'in tercihi, Scotiabank Arena'daki Toronto taraftarlarının önüne gelene kadar beklemek. Bir süre beklemesi gerekebilir.



Green, 'Bu yıl şampiyonluk kazanırsam, Lakers yüzüğümü, Raptors yüzüğünden önce alabilirim.' şeklinde konuşmuştu."



Green, takım San Antonio Spurs'den Kawhi Leonard'ı takas ettiğinde kendisiyle beraber Raptors'da bir sezon oynamıştı.



