Green: "Taraftarlarımızı çok seviyorum ama işler iyi gitmediğinde size yüz çeviremezler"

Philadelphia 76ers guardı Danny Green, takım arkadaşı Ben Simmons'ı eleştiren 76ers taraftarları hakkında konuştu.



76ers harika bir normal sezon geçirmesine rağmen, playofflarda kendilerini yedi maçta dört kez mağlup eden Atlanta Hawks tarafından elenmişti ve birçok taraftar, Hawks'a karşı skor tarafında düşük performans gösteren Simmons'ı serinin kaybından sorumlu tutmuştu. 24 yaşındaki oyuncunun skor eksikliğinin bir kısmı, serbest atış çizgisindeki sıkıntılarından kaynaklanıyordu.



Green, durumla ilgili bazı yorumlarda bulundu ve taraftarlardan gelen olumsuz eleştirilerin Simmons gibi birini etkileyebileceğini ve bu yaklaşımın değişmesi gerektiğini belirtti:



"Bunun herkes üzerinde bir etkisi oluyor ve bence bu, değişmesi gereken bir şey. Taraftarlarımızı çok seviyorum ama işler iyi gitmediğinde size yüz çeviremezler. Katılmayacağım tek şey bu.



Bazı adamlar bunu motivasyon olarak kullanır, bazı adamlar ise kendilerini kanıtlamak için bir sebep olarak kullanır. Lakin bence bunun biraz değişmesi gerekiyor. İşler nasıl giderse gitsin, bizi desteklemeleri gerekiyor.



Yıllar boyunca çok fazla hüsrana uğradılar, anlıyorum. Bu yıl harika bir fırsatımız vardı ama takımdaki adamlarla birlikte gelecek yıllar için de çok fırsatımız olacak. Lakin keyfini çıkarın ve bu adamlara sevgi gösterin.



Taraftarlarımızı çok seviyorum ama bizi korumalarını, cesaretlendirmelerini ve onların yanında olduğumuz gibi, kazanmak kaybetmek fark etmeksizin bizim yanımızda olmalarını isterim. Bizler de insanız. Bizler bir şeyler fırlatabileceğiniz veya durum uygun olduğunda yanımızda olabileceğiniz hayvanlar değiliz."



