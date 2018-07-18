Green: "Steve Nash, bizim genç oyuncularla harika iletişim kurdu"

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Toronto Raptors'ın yeni guardı Danny Green, takımın Los Angeles'taki bir antrenmanda genç isimlerinin efsane MVP oyun kurucu Steve Nash ile sohbet ettiklerini ve kendisinden bir şeyler öğrenme uğraşında olduklarını söyledi.Green, Green Room isimli podcast'inde, Raptors'ın önümüzdeki sezon için erken hazırlıklarını anlattı:Green ayrıca, Los Angeles'taki antrenmanlara katılanlar arasında yer alan gençler arasında OG Anunoby, Fred VanVleet, Delon Wright, Norman Powell, Lorenzo Brown ve Malachi Richardson'dan da bahsetti.