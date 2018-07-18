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Green: "Steve Nash, bizim genç oyuncularla harika iletişim kurdu"

Toronto Raptors'ın yeni guardı Danny Green, takımın Los Angeles'taki bir antrenmanda genç isimlerinin efsane MVP oyun kurucu Steve Nash ile sohbet ettiklerini ve kendisinden bir şeyler öğrenme uğraşında olduklarını söyledi.

Toronto Raptors'ın yeni guardı Danny Green, takımın Los Angeles'taki bir antrenmanda genç isimlerinin efsane MVP oyun kurucu Steve Nash ile sohbet ettiklerini ve kendisinden bir şeyler öğrenme uğraşında olduklarını söyledi.

Green, Green Room isimli podcast'inde, Raptors'ın önümüzdeki sezon için erken hazırlıklarını anlattı:

"Steve Nash yemeğe geldi, gençlerle de konuştu, ona sorular sordular. Steve'in genç adamlarla arası harika, onlara rutinini anlatıyor."

"Taraftarlar Steve, Steph Curry, Fred VanVleet gibi adamları severler çünkü ortalama bir kişiye daha çok benziyorlar. Öyle büyük, uzun boylu değiller, sadece harika derecede rekabetçiler. Oldukça yüksek IQ'lu adamlar ve avantajlarını bu şekilde kullanıyorlar. Çok yetenekliler ve yetenekleri üzerinde çalışıyorlar. Süper atletik ya da süper hızlı olmanız gerekmiyor. Bu adamlar gerçekten çok çalışmış ve oyunu inceleyip tüm bu şeyleri doğru şekilde yapmışlar."

Green ayrıca, Los Angeles'taki antrenmanlara katılanlar arasında yer alan gençler arasında OG Anunoby, Fred VanVleet, Delon Wright, Norman Powell, Lorenzo Brown ve Malachi Richardson'dan da bahsetti.




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