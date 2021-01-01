Green: "Simmons'la en son 4 Temmuz civarı konuştum"

Philadelphia 76ers guardı Danny Green, yıldız oyuncu Ben Simmons'ın takım arkadaşlarıyla bir süredir iletişime geçmediğini doğruladı.



Simmons'ın 2021 playofflarındaki performansı nedeniyle yoğun eleştiri aldıktan sonra takımdan ayrılmaya çalıştığı bildirilmişti.



Birkaç gün önce, bazı raporlar Ben'in ekiple tüm iletişimini kestiğini ve tüm konuşma işini menajeri Rich Paul'a bıraktığını öne sürmüştü.



Green, Avustralyalı yıldızla iki aydır iletişime geçmediğini belirterek, Simmons'ın takım arkadaşlarıyla hiç konuşmadığını doğrulamış oldu:



"Ben'le en son konuştuğumda muhtemelen 4 Temmuz civarındaydı. Onu kendi haline bırakmaya çalışmak için henüz erkendi. Medya şu sıralar oldukça üzerine gidiyor ve birçok insan onun hakkında konuşuyor.



Ben mesajlaşmayı seven bir adam değil. Mesaj yolladığım zaman daha sonraları rastgele bir zamanda dönüş yapar, ama daha çok FaceTime yapan bir adam. Onunla bir süredir konuşmadım ya da FaceTime yapmadım. Benim hayatımda da olup biten birçok şey var."



