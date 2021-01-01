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Green: "Simmons'a 'şut at' demiyoruz, 'işini yap' diyoruz"

Philadelphia 76ers guardı Danny Green, geçtiğimiz günlerde takıma tekrar katılan yıldız oyuncu Ben Simmons'dan bir özür beklemediğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers guardı Danny Green, geçtiğimiz günlerde takıma tekrar katılan yıldız oyuncu Ben Simmons'dan bir özür beklemediğini söyledi.

Philly'nin kampına dönmesine rağmen, Simmons'ın hala Sixers'tan çıkışını dört gözle beklediği iddia edilmişti.

Salı günü antrenman tesisine dönmesine rağmen Simmons, henüz NBA tarafından izin alamadığı için Çarşamba günü takım aktivitelerinin bir parçası olamamıştı.

Kısa süre önce bir basın toplantısında konuşan Green, Simmons'ın takıma geri dönmesi sonrası değişen beklentilerle ilgili bir soruya şu şekilde yanıt verdi:

"Biz sadece herkesin buraya gelip işini yapmasını istiyoruz. Şahsen, ondan normalde yaptığından farklı bir şey yapmasını istemiyorum.

Şut atmasını istemiyoruz. Sadece gelsin ve profesyonel bir şekilde işini yapsın. Ondan beklediğimiz bu.

Çalışmak için buraya gelsin ve normalde ne yapıyorsa onu yapsın, çünkü böylelikle oldukça etkili bir takım olabiliyoruz. Geçen sezon Doğu'nun bir numaralı takımıydık."

Green ayrıca, Simmons'ın takımdan özür dilemesinin "artık bu noktada pek önemli olmadığını" sözlerine ekledi.


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